Penyerang Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, mengikuti jejak para legenda klub, yang terakhir adalah pendahulunya asal Prancis, Karim Benzema, pada laga perdana tim di Liga Roshn Saudi.

Al Ittihad menjamu Al Khaleej pada hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pekan pertama kompetisi Liga Roshn.

Pada menit ke-43, Youssef En-Nesyri membuka keunggulan bagi Al Ittihad, setelah mengubah umpan silang istimewa dari bek kanan Ahmed Al Julaydan menjadi gol lewat sundulan kepala.

Penyerang Maroko ini dikenal dengan sundulan-sundulannya yang istimewa, sesuatu yang absen dari tim pada musim lalu di bawah pelatih Portugal Sergio Conceicao, sebelum akhirnya muncul kembali belakangan ini bersama pelatih Jerman Jens Wissing.

En-Nesyri menjadi pencetak gol pembuka Al Ittihad di Liga Roshn, mengikuti jejak Benzema, penyerang Al Hilal saat ini, yang mencetak gol pertama Al Ittihad pada musim lalu di kompetisi tersebut.

Menurut jaringan statistik "Opta", penyerang Maroko ini menjadi pemain asing keempat secara beruntun yang mencetak gol pembuka bagi Al Ittihad di Liga Roshn, setelah rekan senegaranya Abderrazak Hamdallah, pemain Aljazair Houssem Aouar, serta Benzema.

Yang mengejutkan, Benzema juga menjadi pembuka gol Al Hilal pada musim ini, di mana ia mencetak gol pertama dari titik penalti, dalam kemenangan atas Al Faisaly dengan skor 4-2, kemarin Jumat, di Stadion Kingdom Arena.

Perlu dicatat bahwa sayap asal Belanda Steven Bergwijn adalah pembuka gol Al Ittihad pada musim ini secara umum, yaitu dalam kemenangan atas Al Jazira dari Uni Emirat Arab dengan skor 4-1, pada hari Selasa lalu, dalam laga play-off kualifikasi Liga Champions Asia Elite.