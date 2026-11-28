Bagikan Ikuti GOAL di Google

Suporter Al-Ahli membuat pelatih asal Belanda Marino Pusic, pelatih kepala tim utama, menjalani malam terburuknya di Liga Pro Saudi, meski timnya meraih kemenangan atas Al-Taawoun.

Iklan

Al-Ahli menang 3-1 atas tamunya, Al-Taawoun, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu ini di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam pekan ke-13 Liga Pro Saudi.

Meski menang, Pusic menjalani malam terburuknya setelah mendengar nyanyian yang menuntut pemecatannya dari jabatan pelatih kepala tim utama selama lebih dari 90 menit.

Suporter Al-Ahli memutuskan menjadikan laga melawan Al-Taawoun sebagai panggung untuk menyuarakan tuntutan mereka agar pelatih asal Belanda itu dipecat, dimulai dengan aksi enggan hadir di tribun Stadion Al-Inma, berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Di sisi lain, suporter yang hadir di tribun menjadi senjata yang terus menekan mantan pelatih klub Ukraina Shakhtar tersebut. Mereka tak berhenti meneriakkan nyanyian yang menentangnya sepanjang laga, sejak sebelum kick-off, saat jeda babak, hingga setelah pertandingan usai.

Iklan Iklan

Suporter Al-Ahli tampil kreatif dalam meneriakkan nyanyian menentang Pusic. Mereka melantunkannya dengan berbagai cara dan beragam irama, semuanya berpusat pada satu seruan, yakni "Pusic Out".

Topik Terkait

Sebaliknya, Pusic hanya tersenyum ketika mendengar nyanyian tersebut sambil tetap memberikan instruksi kepada para pemain, tanpa berusaha terlibat perdebatan dengan suporter yang hadir.

Hal itu merupakan kelanjutan dari apa yang diungkapkan Mohammed Al-Hashem, reporter saluran "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Pro Saudi. Ia menegaskan bahwa asosiasi suporter Al-Ahli berencana mundur dari tugas memimpin dukungan untuk tim dalam waktu dekat , sebagai langkah eskalasi untuk menunjukkan kemarahan atas bertahannya pelatih asal Belanda tersebut.

Iklan

Suporter Al-Ahli sebelumnya telah meluncurkan kampanye besar di media sosial bertajuk (Kepergian Pusic Tuntutan Kami) untuk menuntut pemecatan pelatih asal Belanda itu dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim, menyusul rentetan hasil buruk yang sedang dialami tim saat ini.

Kampanye tersebut semakin gencar setelah kekalahan telak 1-6 yang diderita Al-Ahli dari Al-Shabab pada pekan ke-12 Liga Pro Saudi.

Iklan

Namun, kritik sempat mereda setelah Al-Ahli menang 3-1 atas tamunya, Al-Nassr, pada Jumat lalu di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Pro Saudi.

Akan tetapi, kemarahan kembali memuncak belakangan ini setelah kekalahan mengejutkan 2-3 yang dialami Al-Ahli dari klub Qatar Al-Shamal pada Senin lalu, dalam matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Iklan

Sejumlah laporan sebelumnya menyebutkan bahwa manajemen Al-Ahli ingin memecat Pusic sebelum laga klasik melawan Al-Nassr, tetapi krisis keuangan yang sedang dialami klub serta besarnya klausul penalti dalam kontrak pelatih asal Belanda itu menghalangi rencana tersebut.

Pusic menduduki kursi pelatih kepala Al-Ahli pada Agustus lalu, menggantikan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle yang pergi secara mengejutkan untuk menangani Newcastle United.

Iklan

Sejak menangani tim asal Jeddah tersebut, Pusic telah menjalani 20 pertandingan dengan catatan 12 kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan.

Al-Ahli kini menempati peringkat keempat klasemen Liga Pro Saudi dengan 27 poin, hasil dari sembilan kemenangan dan empat kekalahan, tertinggal enam poin penuh dari Al-Hilal yang bertengger di puncak klasemen.