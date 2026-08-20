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Video: Dari air mata 2022 hingga impian Bernabeu, Konate: Jersey pertama yang saya miliki adalah milik Madrid

Transfers
I. Konate
Real Madrid
Champions League
Prancis

Berdiri di hadapan trofi-trofi Liga Champions sembari merenung

Dengan pesan penuh emosi kepada para pendukung Real Madrid, bek Prancis Ibrahima Konate memulai perjalanannya dengan kostum klub kerajaan itu, menegaskan bahwa bergabungnya ke Real bukan sekadar sebuah transfer, melainkan mimpi masa kecil yang akhirnya menjadi kenyataan.

Dalam ucapan pertamanya setelah penandatanganan resmi hingga tahun 2030, Konate berkata: "Halo Madridista, saya sangat senang berada di sini, saya berharap segera bertemu kalian di Bernabeu, hala Madrid!".

Bek yang datang secara gratis dari Liverpool itu menambahkan dalam pernyataan yang mengharukan: "Kostum pertama yang saya miliki dalam hidup saya adalah kostum Real Madrid, dan sejak saat itu saya selalu bermimpi bermain untuk tim ini, dan hari ini mimpi saya terwujud. Saya berjanji akan memberikan segala yang saya miliki demi kostum ini".

Dalam momen yang menarik perhatian saat acara perkenalan di kota Real Madrid, Konate berdiri di depan lima belas trofi Liga Champions Eropa, mengamati gelar-gelar klub, dan berhenti cukup lama pada gelar tahun 2022.

Mengenai momen itu, ia berkata dengan jujur: "Saya merasa sedikit terharu, terutama dengan gelar 2022 di Paris, karena saya bermain bersama Liverpool pada pertandingan final itu".

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Pertandingan yang kala itu membuat Konate kalah bersama Liverpool dari Real Madrid lewat gol Vinicius itu kini berubah menjadi motivasi baru bagi pemain Prancis tersebut, yang ingin merasakan kejayaan Eropa kali ini dengan kostum sang juara, setelah sebelumnya menyaksikannya dari sisi yang berbeda.

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