Tim nasional Tunisia secara resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026, setelah menelan kekalahan telak 4-0 dari Jepang, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran kedua Grup 6, yang sekaligus menjadi pertandingan ke-1.000 dalam sejarah Piala Dunia.

Tunisia memasuki pertandingan ini dengan tekad bahwa tidak ada pilihan selain menang, setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia pada babak pembuka. Namun, tim nasional Jepang langsung memberikan pukulan telak kepada “Elang Kartago” melalui gol yang dicetak oleh Daichi Kamada pada menit keempat.

Para pemain Tunisia memprotes keputusan gol tersebut dengan alasan adanya dorongan dari Kamada sebelum tendangan, namun wasit memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut.



Tim nasional Jepang terus mendominasi sepanjang babak pertama, hingga Ayase Ueda berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-31 melalui tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang kiper Ayman Dahman.



Pada babak kedua, penderitaan tim Tunisia tak kunjung berakhir, di mana Junya Ito menambah gol ketiga pada menit ke-69 setelah menerima umpan apik dari Oeda.

Oeda

kembali mencetak gol keempat pada menit ke-83 melalui sundulan yang apik, sehingga mencatatkan dua gol dalam pertandingan tersebut.



Timnas Tunisia gagal menciptakan ancaman serius ke gawang Jepang, sementara “Samurai” mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, memanfaatkan keunggulan teknis dan kepercayaan diri yang ditunjukkan para pemainnya.

Ini merupakan kekalahan kedua berturut-turut bagi Tunisia di turnamen ini, setelah sebelumnya memulai perjalanan mereka dengan kekalahan 5-1 dari Swedia, sehingga poin mereka tetap nol, dan secara resmi kehilangan peluang untuk lolos ke babak berikutnya sebelum putaran terakhir.

Pertandingan ini juga menjadi awal yang mengecewakan bagi pelatih asal Prancis, Hervé Renard, yang mengambil alih tanggung jawab beberapa hari lalu menggantikan Sabri Lamouchi, dalam upaya menyelamatkan perjalanan timnas Tunisia di Piala Dunia.

Di sisi lain, tim nasional Jepang memperkuat peluangnya untuk lolos ke babak berikutnya setelah menambah perolehan poinnya menjadi 4, sekaligus menegaskan keunggulannya dalam pertandingan bersejarah ke-1.000 dalam sejarah putaran final Piala Dunia.