Babak pertama pertandingan antara Jerman dan Curaçao, Minggu malam ini, di Stadion NRG, dalam rangkaian pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mencatat sejumlah angka dan statistik yang menarik.

Timnas Jerman memulai pertandingan dengan kuat, yang membuka skor lebih awal pada menit keenam melalui Felix Nemesha. Gol tersebut tercipta setelah serangan kolektif yang apik dari sisi kiri, di mana para pemain Die Mannschaft saling bertukar bola melalui serangkaian umpan yang terukur, sebelum bola sampai ke Nemisha yang melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti, yang menggetarkan jaring di sisi kiri kiper.

Tim nasional Curaçao berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui Livano Cominensia, yang mencetak gol indah setelah melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti, yang masuk ke sisi kanan kiper Manuel Neuer.

Pada menit ke-38, timnas Jerman kembali memimpin melalui Niko Schlotterbeck, yang memanfaatkan umpan silang akurat dari tendangan sudut yang dieksekusi dari sisi kanan, lalu menyundul bola dengan keras ke dalam gawang.

Sebelum babak pertama berakhir, wasit internasional asal Maroko, Jalal Jaid, memberikan tendangan penalti untuk Jerman, setelah pelanggaran keras yang dilakukan oleh Richidley Bazar terhadap Felix Nmecha di dalam kotak penalti.

Kai Havertz maju untuk mengeksekusi tendangan penalti tersebut, dan berhasil mengubahnya menjadi gol ketiga pada menit kelima tambahan waktu, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Jerman 3-1.

Jaringan "Stats Foot" Prancis menyebutkan bahwa Felix Nmecha menjadi pemain tercepat yang mencetak gol untuk timnas Jerman di Piala Dunia sejak Thomas Müller melawan Argentina pada 3 Juli 2010.

Jaringan tersebut juga mencatat bahwa Jerman kebobolan setidaknya satu gol dalam setiap pertandingan dari tujuh laga terakhirnya di Piala Dunia, yang merupakan rekor pertahanan terburuk bagi Die Mannschaft dalam sejarah partisipasinya di turnamen ini sejak periode antara Juli 1966 hingga Juni 1970, ketika mereka kebobolan gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut.

Sementara itu, akun "Mr. Sheph" yang spesialis statistik menjelaskan bahwa Curaçao menjadi tim ketiga yang berhasil mencetak gol dalam pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Jerman saat tim Jerman sedang menjadi juara bertahan. Sebelumnya, timnas Maroko melakukannya pada edisi 1970, saat kalah dengan skor 2-1, kemudian Aljazair pada Piala Dunia 1982 saat meraih kemenangan bersejarah dengan skor 2-1, sebelum Curaçao bergabung dalam daftar ini pada edisi 2026.

Sumber yang sama menambahkan bahwa gol Nico Schlotterbeck menjadikan pertandingan ini sebagai yang kedua dalam sejarah Piala Dunia di mana dua pemain Borussia Dortmund mencetak gol dalam pertandingan yang sama. Satu-satunya kejadian sebelumnya terjadi pada Piala Dunia 2006, ketika Jan Koller dan Tomas Rosicky mencetak gol saat Republik Ceko mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-0.

Di sisi lain, jaringan statistik "Opta" mengungkapkan bahwa tim nasional Curaçao menjadi tim ke-11 dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) yang berhasil mencetak setidaknya satu gol dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia. Hanya Afrika yang mengungguli CONCACAF dalam hal ini, dengan 12 tim yang pernah mencetak gol di Piala Dunia, serta Eropa yang memimpin daftar dengan 33 tim.