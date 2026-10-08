Video: Cristiano mengolok-olok analis Inggris: Berhentilah menyuntik botoks, kamu terlihat seperti apel

Kristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Saudi, mengejek Simon Jordan, analis olahraga sekaligus mantan presiden klub Crystal Palace, sebagai balasan atas kritik yang dilontarkan kepadanya usai kepergiannya dari pemusatan latihan timnas Portugal akibat perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus.

Surat kabar "Daily Mail" menyebutkan bahwa jurnalis terkenal, Piers Morgan, menegaskan bahwa Kristiano Ronaldo melontarkan kritik tajam kepada Simon Jordan setelah kedua pembawa acara itu terlibat perseteruan di media terkait bintang Portugal tersebut, di mana Jordan menggambarkan pembawa acara program "Football Uncensored" sebagai orang yang bersikap "menjilat" karena dukungannya kepada sang Don.

Morgan, yang dikenal sebagai pendukung Arsenal, menempatkan dirinya di pusat kontroversi sengit seputar kepergian mendadak Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal serta pernyataan susulan sepanjang 1996 kata yang menjelaskan sudut pandangnya.

Kekecewaan Ronaldo berakar dari apa yang ia anggap sebagai "janji-janji palsu" dari pelatih Jorge Jesus.

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Perseteruan Morgan dan Jordan

Morgan membela keras sikap Ronaldo dan berseteru dengan Jordan di talkSPORT, kemarin pagi, setelah ia dituduh - sama seperti Jesus - tidak menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada pemain berusia 41 tahun itu sesuai dengan kedudukannya dalam sepak bola.

Pada malam harinya, dalam programnya sendiri "Football Uncensored", Morgan bersama bintang tamu Jason Candy mengungkapkan bahwa ia telah mengirimkan video adu mulut tersebut kepada Ronaldo sendiri.

Morgan berkata dengan lantang, yang membuat Candy tertawa: "Kristiano mengirim pesan teks yang berbunyi: pria pirang itu - beri tahu dia untuk berhenti memakai botoks. Dia terlihat seperti apel".

Ia menambahkan: "Kabar terkini langsung dari Kristiano Ronaldo. Kau adalah apel".

Morgan melanjutkan: "Dasar kau apel pirang berwajah mulus yang mencurigakan".

Dan ketika rekannya di studio, Richard Keys, menyela dengan mengatakan bahwa Jordan mungkin tidak terlalu senang disebut sebagai "pria pirang itu", Morgan yang berusia 61 tahun bergurau bahwa Jordan yang berusia 59 tahun "secara alami berambut pirang sekitar 20 tahun lalu".

Serangan Jordan terhadap Ronaldo dan Morgan

Jordan memancing kemarahan Morgan dengan mengatakan bahwa ia merujuk pada wawancara Morgan dengan Ronaldo pada 2022 - yang berujung pada kepergian kontroversialnya dari Manchester United - sebagai "kisah cinta yang menjilat dan dibuat-buat".

Kemudian ia menganalisis perilaku Ronaldo sendiri dalam perselisihannya dengan Jesus, dan bertanya kepada Morgan: "Dalam tujuanmu, secara menyeluruh apakah mungkin bahwa benang merah dari perselisihan-perselisihan itu adalah sebagian perilaku Ronaldo? Apakah ada kemungkinan dalam pola pikirmu yang seimbang, tidak pasti, dan menjilat terhadap Ronaldo?".

Dan ketika Morgan terus membantah, Jordan menambahkan: "Dengan pengalaman luasmu dalam mengelola pemain dan pemahamanmu akan dinamika yang terjadi di balik layar, kau bahkan tidak bisa melihat lebih jauh dari ujung hidungmu bahwa mungkin ada benang merah ketika masalah terjadi. Benang merah itu bisa jadi adalah perilaku Ronaldo".

Kemudian Jordan menyebut Morgan sebagai "si tolol" setelah mantan pemimpin redaksi surat kabar "Daily Mirror" itu menuduhnya tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk berkomentar, karena ia tidak memiliki pengalaman sebelumnya di bidang ini.

Kemudian Morgan menjelaskan bahwa ia mendukung keputusan Ronaldo untuk pergi beserta pernyataannya didorong oleh rasa "bangga".

Morgan menegaskan: "Aku bangga kepadanya karena ia membela dirinya sendiri. Aku rasa dalam hidup kau harus membela dirimu sendiri bukan hanya ketika kau diperlakukan tanpa rasa hormat, tetapi juga ketika atasanmu berbohong kepadamu".

Ia menuturkan: "Jelas bahwa ia mendekati akhir perjalanan kariernya, ia menyadari warisannya dan ingin menutupnya dengan layak. Satu-satunya hal yang aku perhatikan selama bertahun-tahun aku mengenalnya adalah bahwa kau harus jujur kepadanya, dan kau harus menghormatinya".







