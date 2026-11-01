Kiper asal Belgia, Thibaut Courtois, kembali menjaga gawang Real Madrid setelah absen pada laga El Clasico melawan Barcelona pada pekan lalu di ajang Liga Spanyol.

Courtois tampil dalam susunan utama Los Blancos saat menghadapi Racing di pekan ke-11 La Liga pada Minggu malam, dan berhasil menjaga gawangnya tetap bersih selama kemenangan Los Merengues dengan skor tiga gol tanpa balas.

Akun Real Madrid di platform X menyebutkan bahwa Courtois menyamai pencapaian Miguel Angel sebagai kiper dengan jumlah pertandingan terbanyak ketiga bersama Real Madrid, dengan torehan 346 pertandingan.

Akun Los Blancos juga membagikan pernyataan Courtois usai pertandingan, ia berkata, "Halo, para Madridista. Saya sangat senang dengan kemenangan ini dan dengan terjaganya gawang tetap bersih."

Kiper asal Belgia itu menambahkan, "Kami kini menuju Athena untuk melanjutkan upaya meraih tiga poin. Ayo, Hala Madrid."

Dengan kemenangan ini, Real Madrid menambah koleksi poinnya menjadi 27 poin di posisi ketiga klasemen La Liga, terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen, Barcelona.

Real Madrid bersiap menghadapi AEK Athena pada Rabu mendatang, di pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Real Madrid berupaya mempertahankan rekor sempurna di Liga Champions, setelah meraih kemenangan dalam 3 pekan pertama.