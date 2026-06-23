Video: "Contoh kemanusiaan yang luhur".. FIFA memuji sikap Yordania meski tersingkir dengan cara yang pahit

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memuji sikap tim nasional Yordania, meskipun tim tersebut telah dipastikan tersingkir dari putaran final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Aljazair berhasil mengalahkan timnas Yordania dengan skor 2-1 pada dini hari Selasa ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia.

Dengan hasil tersebut, timnas Aljazair mengumpulkan 3 poin dan berada di posisi ketiga di belakang Argentina yang memimpin klasemen (6 poin) dan Austria di posisi kedua (3 poin), sementara timnas Yordania tetap di posisi keempat tanpa poin, sehingga secara resmi tersingkir dari turnamen pada babak penyisihan grup.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengunggah sebuah video melalui akunnya di “X”, di mana mereka memuji perilaku timnas Yordania setelah pertandingan tersebut.

Video tersebut memperlihatkan bahwa rombongan tim meninggalkan ruang ganti dalam keadaan bersih dan rapi, serta meninggalkan berbagai jenis kue khas Yordania untuk panitia, sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka bersama tim selama turnamen.

Delegasi tim nasional Yordania juga meninggalkan pesan khusus yang berbunyi: “Terima kasih atas bantuan Anda dalam menjadikan pengalaman pertama Yordania di Piala Dunia Sepak Bola sebagai pengalaman yang tak terlupakan.”







