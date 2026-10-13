Video: Comeback yang tak tuntas, Viking melukai harga diri Bayern dalam laga gila di Liga Champions

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Perjuangan hingga tetes darah terakhir: Bayern Munich terjebak dalam kejutan tak terduga!

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Viking dari Norwegia meraih hasil imbang dramatis 3-3 melawan Bayern Munich dalam laga gila yang berlangsung di Stadion "Lerkendal Arena" pada pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa, Selasa hari ini.

Tuan rumah sempat memimpin dua gol sebelum Bayern Munich bangkit di babak kedua dan mendekati kemenangan, namun Viking memberi mereka pelajaran soal daya tahan hingga detik terakhir, dan merebut hasil imbang.

Bayern Munich menerima pukulan dini hanya 72 detik setelah laga dimulai, ketika Gianni Stensness mencetak gol pembuka untuk Viking lewat sundulan terukur dari sepak pojok yang dieksekusi Zlatko Tripic, hingga menggetarkan jala gawang.









Bayern mencoba merespons dengan tekanan terus-menerus, tetapi pertahanan Viking yang terorganisir dan bermain rendah menahan semua upaya, sementara Harry Kane membuang dua peluang jelas dengan sundulan yang langsung mengarah ke kiper Arild Østbø.

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Pada menit ke-38, Viking memanfaatkan serangan balik cepat, ketika Erik Botheim mengirim umpan cerdas ke arah Petter Kristiansen, yang melewati Nathanael Brown dengan cepat sebelum menembak dengan tenang ke dalam gawang, menempatkan timnya unggul 2-0 sebelum babak pertama berakhir.









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Kebangkitan menggelegar Bayern

Bayern memasuki babak kedua dengan semangat berbeda, dan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 lewat penalti yang disahkan wasit setelah peninjauan teknologi video, dan dieksekusi Harry Kane.









Kemudian pada menit ke-60, Kane menyamakan kedudukan dengan sundulan dari umpan silang terukur Joshua Kimmich.









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Luis Diaz lalu melengkapi kejutan pada menit ke-71 dengan tembakan dari dalam kotak penalti setelah umpan silang Konrad Laimer, membuat Bayern merebut keunggulan 3-2.









Kartu merah Olise mengubah segalanya

Pada menit ke-74, Michael Olise menerima dua kartu kuning berturut-turut, yang pertama karena pelanggaran dari belakang, dan yang kedua setelah ia melempar bola ke muka Tripic, sehingga pemain Prancis itu harus keluar dan meninggalkan Bayern dengan sepuluh pemain.

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Di masa-masa krusial dan meski Bayern menarik diri secara defensif pada menit-menit terakhir, Viking berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan pada menit ke-90 Herman Haugen mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan keras dari umpan silang terukur Tripic, memberikan timnya satu poin berharga di hadapan pendukungnya yang menjalani malam tak terlupakan.