Video: Comeback gila-gilaan... Belgia bangkit dari ambang kekalahan untuk menyingkirkan Senegal dari Piala Dunia

Tim nasional Belgia memastikan tempatnya di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan dramatis atas Senegal (3-2), Rabu malam ini di Stadion Seattle, Amerika Serikat, dalam babak 32 besar turnamen tersebut.

Habib Diara membuka skor untuk Senegal pada menit ke-25, setelah menyambar bola yang memantul dari tiang gawang, menyusul sundulan Ismaïla Sarr.

Pada menit ke-51, Sar memperbesar keunggulan dengan gol yang luar biasa, setelah mengontrol umpan panjang dengan dadanya, sebelum melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang kiper veteran Real Madrid, Thibaut Courtois, sekaligus memastikan keunggulan tim nasional Senegal.

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Dan saat pertandingan tampaknya akan berakhir dengan kemenangan Senegal, timnas Belgia tiba-tiba bangkit, mencetak dua gol berturut-turut melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans, pada menit ke-86 dan ke-89, sehingga skor menjadi 2-2.

Pertandingan pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu, yang diakhiri dengan kemenangan dramatis bagi Setan Merah, berkat tendangan penalti yang diperoleh Yuri Tielemans dan dieksekusi sendiri pada menit ke-120+5.

Dengan kemenangan ini, timnas Belgia akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang dari pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina.



