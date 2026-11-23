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Al Ahli Saudi menerima pukulan telak dalam lawatannya ke Qatar. Mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol atas Al Shamal dan kalah 3-2 dalam laga seru matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite, Senin malam ini.

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Tuan rumah merebut kemenangan lewat gol penentu pada menit pertama masa tambahan waktu. Gol itu menggagalkan tim asal Arab Saudi tersebut pulang dengan hasil positif pada malam yang diwarnai performa gemilang mantan bintangnya, Riyad Mahrez. Raihan poin Al Shamal naik menjadi delapan dan mereka menempati peringkat ketujuh klasemen Zona Barat, sama dengan Al Ahli yang tertahan di peringkat keenam.

Al Ahli memulai laga dengan agresif dan sukses membuka skor lebih awal pada menit ke-11. Firas Al-Buraikan memanfaatkan umpan terobosan dari pemain asal Inggris Ivan Toney dan menyambutnya dengan sepakan kaki kiri dari dalam kotak penalti, membawa tim Saudi unggul. Al Ahli mendapat peluang menambah keunggulan pada menit ke-15 setelah wasit menunjuk titik putih karena pemain asal Brasil Galeno dijatuhkan di dalam kotak penalti, tetapi Ivan Toney menyia-nyiakannya pada menit ke-19 setelah kiper Babacar Seck menepis tendangannya dan menjaga Al Shamal tetap hidup dalam pertandingan.

Al Shamal berusaha memanfaatkan momen tersebut untuk bangkit. Mahrez muncul pada menit ke-28 dengan menciptakan peluang bagi timnya, mengirim bola kepada Federico Baez yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi upaya itu membentur pertahanan Al Ahli. Pada menit ke-30, Galeno menguji kiper tuan rumah lewat tembakan dari luar kotak penalti yang mampu ditepis Seck. Menit-menit akhir babak pertama diwarnai jual beli serangan. Mahrez kembali hadir pada menit ke-45 dengan memperoleh tendangan bebas di sisi kanan, sebelum melepaskan tembakan sendiri dari luar kotak penalti pada menit 45+3, tetapi pertahanan Al Ahli mementahkannya. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk tim tamu.

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Selepas babak kedua dimulai, Al Ahli berupaya memperlebar jarak. Ziyad Al-Johani menyia-nyiakan peluang pada menit ke-47 ketika sundulannya menyambut umpan silang Galeno meleset dari sasaran, sebelum Ivan Toney sukses mencetak gol kedua pada menit ke-58 lewat tembakan mendatar dari dalam kotak penalti.

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Al Shamal membalas dengan cepat. Baghdad Bounedjah memperkecil ketertinggalan pada menit ke-62 setelah menyambar bola dari jarak dekat di dalam kotak penalti.

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Mahrez terus memimpin serangan tuan rumah hingga menciptakan gol penyama kedudukan pada menit ke-72. Sepak pojoknya disambut Thiago Silva dengan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang Edouard Mendy, sehingga laga kembali ke titik awal dengan skor 2-2.

Saat Al Ahli berupaya kembali unggul di menit-menit akhir, Alex Collado mengejutkan mereka dengan gol ketiga pada menit 90+1 lewat tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti, memberikan keunggulan dramatis bagi Al Shamal.

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Collado menerima kartu kuning akibat selebrasi berlebihan, sebelum Trincão mencoba menyamakan kedudukan lewat tembakan pada menit 90+3 yang ditepis kiper Babacar Seck. Kemenangan dramatis Al Shamal ini terasa istimewa bagi Riyad Mahrez, yang menghadapi mantan timnya untuk pertama kali sejak hengkang pada bursa transfer musim panas lalu. Ia sebelumnya menghabiskan tiga musim berseragam Al Ahli dan membantu klub tersebut menjuarai Liga Champions Asia Elite dua kali. Di sisi lain, penampilannya di hadapan para pendukung mantan timnya berubah menjadi malam yang luar biasa. Ia menciptakan gol penyama kedudukan dan turut membawa Al Shamal meraih kemenangan bersejarah atas sang juara bertahan, membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan dramatis di detik-detik akhir.

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