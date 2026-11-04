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AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Comeback Baru dengan Susah Payah, Tembakan Roket Valverde Pastikan Poin Penuh untuk Real Madrid

Match report
AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
Yunani
Spanyol

Rentetan kemenangan Los Blancos terus berlanjut

Real Madrid mengubah ketertinggalan dari tuan rumah AEK Athena dari Yunani menjadi kemenangan dramatis dan berharga dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung Rabu malam waktu setempat, pada laga keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Kemenangan itu datang dengan susah payah setelah Real Madrid tertinggal dua kali dalam pertandingan, sebelum setiap kali bangkit dan unggul lewat gol di masa injury time, dalam skenario yang mirip dengan apa yang terjadi menghadapi Roma (4-3) pada pertandingan terakhir yang dimainkan tim di luar kandang pada turnamen benua tersebut.

Real Madrid pun menjadi tim kedua yang meraih nilai sempurna setelah 4 pertandingan di Liga Champions Eropa, sehingga bersaing dengan Paris Saint-Germain di puncak klasemen.

Sementara koleksi poin AEK Athena membeku di angka 3 poin pada peringkat ke-30 di daftar klasemen.

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Rangkaian kemenangan Real Madrid pun memanjang hingga 7 pertandingan sejak kekalahan di derby ibu kota Spanyol, di antaranya 4 pertandingan di liga dan 3 di turnamen benua.

Real Madrid juga meraih kemenangan pertamanya atas AEK Athena di kandang klub tersebut, setelah gagal dalam dua kunjungan pertamanya di semua kompetisi, karena sekali imbang dan kalah di laga lainnya. Tim Yunani itu juga menerima kekalahan pertamanya di kandang dari tim Spanyol di Liga Champions Eropa, menurut situs resmi turnamen.

Ini adalah kemenangan kedua saja bagi Real Madrid di lapangan-lapangan Yunani pada turnamen Eropa dalam 9 pertandingan, berbanding 5 hasil imbang dan dua kekalahan.

Keberanian Yunani dan jawaban Madrid lewat "tumit"

Tuan rumah memulai pertandingan dengan keberanian menyerang yang besar terhadap Real Madrid, dan pada menit ke-12 tim Yunani itu menggetarkan gawang Thibaut Courtois lewat tembakan keras dari Aboubakary Koita dari dalam kotak penalti.

Real Madrid berusaha segera menyamakan kedudukan, dan Vinicius Junior menggetarkan gawang pada menit ke-28 lewat tembakan kuat, tetapi wasit menolak mengesahkan gol itu dengan alasan offside Jude Bellingham yang sedang berusaha menyambut bola.

Hanya 4 menit berselang, bintang Inggris itu membayar penantian para pendukung Real Madrid dengan gol menakjubkan lewat tumit, memanfaatkan umpan silang yang dilepaskan Marc Cucurella.

Tembakan roket Valverde memastikan tiga poin

Pada babak kedua, Real Madrid melesat dengan seluruh liniya ke serangan demi mencari remontada yang biasa mereka lakukan belakangan ini, tetapi mereka terbentur kebangkitan Athena.

Tim Yunani itu memanfaatkan ruang-ruang yang ditinggalkan Real Madrid di lini pertahanannya, dan mencetak gol kedua lewat tanda tangan Stavros Pilios pada menit ke-75, memanfaatkan umpan Koita (pencetak gol pertama).

Namun jawaban Spanyol datang dengan cepat, karena hanya 3 menit berselang Kylian Mbappe menyamakan kedudukan bagi Real Madrid, menyusul umpan silang mendatar yang rapi dari Denzel Dumfries.

Dan ketika semua orang bersiap menyambut hasil imbang pertama Real Madrid musim ini di semua kompetisi, kapten pengganti Federico Valverde punya pendapat lain.

Bintang Uruguay itu melepaskan tembakan roket pada waktu yang diperhitungkan sebagai tambahan babak kedua, yang mengelabui penjaga gawang dan bersarang di gawang.

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