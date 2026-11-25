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Tim nasional Arab Saudi berhasil lolos ke babak kedua Piala Dunia U-17 setelah meraih kemenangan sulit atas Haiti pada laga pamungkas fase grup.

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Arab Saudi menaklukkan Haiti dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang digelar Rabu (hari ini) di Stadion Aspire Zone, Doha, ibu kota Qatar, pada matchday ketiga Grup D Piala Dunia U-17 di Qatar.

Haiti membuka keunggulan pada menit ke-28 lewat Kiki Ramos, yang lolos sendirian menghadapi gawang Arab Saudi sebelum menyarangkan bola dengan apik.

Wasit awalnya menganulir gol tersebut karena Kiki Ramos dinilai berada dalam posisi offside, tetapi kemudian mengesahkannya setelah meninjau tayangan VAR.

Meski babak pertama berakhir dengan keunggulan Haiti berkat gol itu, Arab Saudi mampu bangkit di babak kedua. Abdullah Al-Dosari mencetak gol penyeimbang pada menit ke-53 setelah dengan apik mengarahkan umpan silang mendatar ke dalam gawang.

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Zaid Al-Bouri kemudian menambah gol kedua Arab Saudi pada menit ke-77 setelah berlari sendirian dari tengah lapangan menuju gawang Haiti.

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Pada waktu yang sama, Prancis meraih kemenangan telak 3-0 atas Uruguay dan kembali menemukan keseimbangan setelah kalah dari Arab Saudi pada matchday sebelumnya.

Dengan hasil ini, tim nasional U-17 Arab Saudi lolos ke babak kedua Piala Dunia U-17 setelah mengoleksi 6 poin. Mereka menempati peringkat kedua di belakang Prancis yang memuncaki klasemen dengan poin yang sama, dan di atas Uruguay yang turun ke peringkat ketiga, juga dengan poin yang sama.

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Karena ketiga tim memiliki poin yang sama, hasil pertandingan mereka melawan Haiti tidak diperhitungkan, sehingga masing-masing tim memiliki 3 poin. Prancis unggul dalam selisih gol (+2), disusul Arab Saudi (0), lalu Uruguay (-2).

Lawan Arab Saudi akan diketahui setelah fase grup berakhir. Mereka akan menghadapi salah satu tim peringkat kedua dari grup lain.

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Keberhasilan ini tergolong bersejarah bagi Arab Saudi, karena menjadi kali pertama mereka melewati fase grup dalam 37 tahun, tepatnya sejak terakhir kali melakukannya untuk kedua kalinya pada 1989.

Secara keseluruhan, ini merupakan kali ketiga Arab Saudi melewati fase grup Piala Dunia U-17, setelah sebelumnya melakukannya dua kali, yakni pada 1985 dan 1989.

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Pada 1985, babak kedua merupakan babak perempat final, dan Arab Saudi tersingkir di babak tersebut setelah kalah 1-2 dari Brasil.

Adapun pada edisi 1989, Arab Saudi mencatatkan keajaiban terbesar dalam sejarahnya dengan merebut gelar juara setelah mengalahkan Skotlandia di final melalui adu penalti.

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Sebaliknya, tim U-17 Arab Saudi dua kali gagal melewati fase grup, yakni pada edisi 1987 dan 2025.