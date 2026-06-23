Video: Comeback Aljazair Menghancurkan Impian Yordania pada Malam Piala Dunia yang Bersejarah

Pada malam yang seharusnya tercatat dengan huruf emas dalam sejarah Yordania, malam itu justru berubah menjadi kekecewaan di Piala Dunia, di mana tim Al-Nashama tampil gemilang, bermimpi, dan hampir meraih kejayaan untuk pertama kalinya di Piala Dunia, namun Aljazair datang dan merusak kisah tersebut.

"Para Pejuang Gurun" membalikkan keadaan dengan skor 2-1, dan membawa Yordania kembali dari euforia sejarah ke kepahitan kenyataan, dalam pertandingan Piala Dunia yang takkan terlupakan oleh bangsa Arab.

Nizar Al-Rashdan membuka skor untuk Yordania pada menit ke-39, sementara Nazir Ben Bouali mencetak gol pertama untuk Aljazair, yang disusul gol kedua oleh (69), dan gol ketiga oleh Amin Jouiri (82).

Dengan hasil tersebut, timnas Aljazair mengumpulkan 3 poin dan berada di peringkat ketiga di belakang Argentina yang memimpin klasemen (6 poin) dan Austria di peringkat kedua (3 poin), sementara Yordania tetap di peringkat keempat tanpa poin, sehingga secara resmi tersingkir dari turnamen pada babak penyisihan grup.

Kedua tim tidak menunggu lama untuk saling menguji kekuatan. Begitu peluit kick-off dibunyikan, Nizar Al-Rashdan langsung memanaskan tribun dengan ancaman nyata pertama dari Yordania, saat ia melompat menyambut umpan silang yang akurat dan menyundulnya, namun bola meleset tipis di samping tiang kiri gawang Aljazair.

Balasan Aljazair datang dengan cepat melalui tendangan keras dari Amin Guiri yang meleset tipis di sebelah tiang kanan gawang Al-Nashama, dan segera setelah itu, tendangan sudut Aljazair nyaris menimbulkan ancaman serius, seandainya bukan karena pertahanan Yordania yang gigih yang berhasil menghalau bola pada detik-detik terakhir, sehingga skor imbang tanpa gol tetap bertahan di tengah stadion yang penuh sesak dengan lebih dari 68 ribu penonton.

Timnas Yordania terus menunjukkan keberanian dalam menyerang, ketika Musa Al-Taamari melaju dari sisi kanan dan melepaskan tendangan yang membentur kaki salah satu bek Aljazair, sehingga kehilangan kekuatannya dan berubah arah, namun kiper Aljazair sudah siap dan menangkapnya dengan mantap. Upaya tersebut menegaskan bahwa tim Al-Nashama tidak datang ke pertandingan ini untuk bermain bertahan, melainkan mencari inisiatif di hadapan tim yang memiliki pengalaman Piala Dunia yang besar.

Meskipun awal pertandingan berlangsung terbuka dengan serangan-serangan yang saling bergantian di menit-menit awal, intensitas ancaman kemudian mereda. Kedua tim memasuki fase kehati-hatian taktis yang jelas, dengan fokus lebih besar pada disiplin pertahanan dan pengaturan serangan secara matang.

Serangan awal mereda, digantikan oleh sikap waspada dan perhitungan, sehingga skor imbang tanpa gol tetap bertahan setelah seperempat jam pertama yang memenuhi ekspektasi dalam hal ketegangan, dan menandakan bahwa pertandingan ini mungkin akan ditentukan oleh detail-detail kecil.

Di tengah dominasi Aljazair yang jelas, Riyad Mahrez menembus kedalaman pertahanan Yordania dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper Yazid Abu Laila, namun ia terlambat melepaskan tembakan hingga bek lawan berhasil mengejarnya dan menekan dari belakang, membuat Mahrez kebingungan dan menyia-nyiakan peluang emas untuk mencetak gol, sehingga skor imbang tanpa gol tetap bertahan.

Setelah serangan tersebut, timnas Yordania mencatatkan sejarah di Piala Dunia, setelah berhasil unggul untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di ajang tersebut, melalui gol Nizar Al-Rashdan pada menit ke-39 yang memberikan keunggulan bagi “Al-Nashami” dalam pertandingan tersebut.

Timnas Yordania mengakhiri babak pertama dengan keunggulan satu gol, sebuah kejutan yang tidak mencerminkan jalannya pertandingan, di mana Aljazair mendominasi jalannya babak tersebut dengan penguasaan bola mencapai 70%, namun mereka menemui pertahanan Yordania yang disiplin dan ketangguhan mental yang mengalihkan inisiatif ke pihak Al-Nashami.

Saat babak kedua dimulai, Aljazair meningkatkan tekanan untuk mencari gol balasan. Awalnya, ada umpan ke depan yang berbahaya yang nyaris dimanfaatkan oleh penyerang Aljazair untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun Yazid Abu Laila keluar pada waktu yang tepat dan menangkap bola untuk menggagalkan serangan tersebut.

Segera setelah itu, Riyad Mahrez mengeksekusi tendangan bebas langsung yang disalurkan menjadi umpan silang keras ke dalam kotak penalti, namun tangan Abu Laila tetap sigap dan menghalau bahaya tersebut. Penampilan gemilangnya tidak berhenti di situ, karena kiper Yordania itu kembali dengan cemerlang menangkis tendangan keras dari Ibrahim Mazza, menyelamatkan gawangnya untuk ketiga kalinya dalam hitungan menit.

Ketangguhan Yordania tidak bertahan lama di hadapan tekanan Aljazair yang terus-menerus. Dari tendangan sudut, Riyad Mahrez mengirim umpan silang yang akurat ke tengah kotak penalti, yang disambut oleh Nazir Ben Bouali dengan sundulan tepat ke sudut kiri bawah gawang, menyamakan kedudukan untuk Aljazair.

Gol tersebut membalikkan keadaan dan mengembalikan pertandingan ke titik awal, setelah babak kedua yang diawali dengan penampilan gemilang Abu Laila, namun diakhiri oleh Ben Bouali dengan gol yang pantas didapatkan Aljazair mengingat dominasi mereka.

Dari tendangan sudut yang mengguncang area penalti, muncullah gol penentu kemenangan. Bola melayang masuk ke dalam area enam yard dan menemukan Amin Guiri yang tak terkawal. Bintang Aljazair itu pun tak ragu-ragu dan mengonversinya dengan tendangan keras menggunakan kaki kanan dari jarak sangat dekat ke tengah gawang.

Gol kedua Aljazair benar-benar membalikkan keadaan, mengubah keunggulan bersejarah Yordania menjadi kekalahan pahit 1-2, di tengah keterkejutan para pendukung Yordania dan kegembiraan luar biasa dari pihak Aljazair yang merampas malam kebanggaan Al-Nashama dari tangan mereka. Sementara itu, menit-menit sisa pertandingan berlalu tanpa pengaruh signifikan terhadap jalannya pertandingan.