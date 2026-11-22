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Cole Palmer terlibat perselisihan sengit dengan rekan setimnya yang cedera, Joao Pedro, setelah Chelsea dipermalukan Leeds United di kandang pada Sabtu. Ketegangan memuncak di Stamford Bridge setelah Chelsea tampil buruk pada babak kedua, membuat suporter dan pemain terpukul oleh hasil tersebut.

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Ketegangan memuncak seusai pertandingan

Penampilan Chelsea memburuk meski Emmanuel Emegha membuka keunggulan pada menit ke-25. Noah Okafor menyamakan kedudukan tiga menit kemudian, sebelum Dominic Calvert-Lewin membawa Leeds unggul delapan menit setelah babak kedua dimulai. Leeds kemudian menambah dua gol lewat gol kedua Okafor dan aksi individu Brenden Aaronson pada masa tambahan waktu.

Saat para pemain meninggalkan lapangan, wartawan The Athletic Simon Johnson mencatat adanya "adu mulut sengit" antara Palmer dan penyerang yang sedang cedera, Pedro. Rekaman di media sosial memperlihatkan Palmer berbicara sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Pedro lalu meletakkan kedua tangannya di bahu rekan setimnya itu dan mengangkat bahu, sebelum pemain timnas Inggris tersebut pergi dengan kesal.

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Alonso menanggapi insiden seusai pertandingan

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, seorang wartawan menduga perselisihan itu bermula ketika Pedro mencoba membujuk Palmer, yang enggan melakukannya, untuk bertepuk tangan bagi suporter tuan rumah. Manajer Xabi Alonso meredam persoalan tersebut sembari mengakui suasana di Stamford Bridge .

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Alonso mengatakan: "Tidak, kami kecewa, para suporter kecewa karena ekspektasi mereka tinggi. Kami merasa bersalah kepada mereka dan kami harus melewati ini bersama serta mencari solusi. Saat ini, seperti yang saya katakan, jelas bukan masa yang paling mudah.

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"Ini masa yang sulit, tetapi kami harus bekerja sama dan tetap bersatu karena perjalanan masih sangat panjang."

Tekanan terhadap Alonso dan Chelsea kian besar

Kekalahan telak ini memperpanjang tren buruk tim asuhan Alonso, yang hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir. Hasil tersebut juga membuat Leeds naik ke atas Chelsea di klasemen Premier League.

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Palmer bermain selama 90 menit penuh di Stamford Bridge, tetapi gagal membangkitkan timnya pada babak kedua yang mengecewakan. Sementara itu, pemain timnas Brasil Pedro telah absen dalam lima pertandingan beruntun akibat cedera paha, sehingga Chelsea kehilangan salah satu andalan penting dalam serangan.

Alonso harus segera memulihkan keharmonisan di ruang ganti sebelum Chelsea menghadapi Nottingham Forest pada Jumat. Melewati apa yang ia sebut sebagai "masa yang sulit" dan meredakan rasa frustrasi antarpemain yang terlihat di depan publik akan menjadi kunci jika Chelsea ingin menghentikan keterpurukan dan memenuhi ekspektasi tinggi para suporter.

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Mengembalikan kebugaran Pedro sepenuhnya juga menjadi perhatian mendesak menjelang pertandingan Jumat. Meski Chelsea sempat berharap penyerang itu bisa bermain setelah jeda internasional, Alonso mengungkapkan pada Jumat bahwa Pedro masih belum kembali berlatih. Karena itu, ketersediaannya untuk menghadapi Forest masih diragukan.