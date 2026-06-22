Video: Ciuman dan sorak-sorai yang menggelegar... Shakira memeriahkan pertandingan Argentina melawan Austria

Penonton di Stadion Dallas bersorak dengan antusias ketika bintang Kolombia Shakira (49 tahun) muncul di layar raksasa selama pertandingan Argentina melawan Austria. Penyanyi internasional tersebut duduk di tribun VIP untuk menyaksikan legenda Lionel Messi memecahkan sejumlah rekor di Piala Dunia.

Shakira, yang menyanyikan lagu resmi Piala Dunia 2026 “Day Day”, muncul pada babak kedua pertandingan yang digelar di Stadion Dallas, Texas. Ia melambaikan tangan ke arah kamera dan mengirimkan ciuman kepada para penonton yang menyambutnya dengan sorakan meriah, sebelum kembali muncul selama jeda babak kedua.

Penyanyi asal Kolombia ini, yang didampingi salah satu anaknya selama pertandingan, beruntung menyaksikan momen bersejarah, yakni gol ke-17 Messi di Piala Dunia yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut, sebelum ia menambah gol ke-18 pada masa injury time untuk memastikan kemenangan 2-0, seperti dilaporkan surat kabar “The Sun”.

Shakira telah menjadi ikon yang lekat dengan Piala Dunia selama bertahun-tahun, dimulai dari Piala Dunia Jerman 2006 di mana ia tampil dalam upacara penutupan, lalu meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada 2010 dengan lagu “Waka Waka” yang menjadi lagu paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia, disusul “La La La” di Brasil 2014, dan terakhir “Dai Dai” pada edisi 2026 saat ini.

Legenda Lionel Messi berhasil menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah menambah koleksinya menjadi 18 gol malam ini, melampaui Miroslav Klose (16).