Video: Chizni menirukan Yamal dengan gaya yang jenaka... dan reaksi mengejutkan dari Lamine

Insiden di lapangan antara Barcelona, kiper Wojciech Szczęsny, dan Lamine Yamal, berakhir dengan reaksi mengejutkan dari sang sayap berbakat.

Wojciech Szczęsny dikenal sering meniru gaya bermain para pemain, baik rekan setimnya di klub yang pernah ia bela maupun lawan-lawannya.

Korban terbaru kiper Barcelona ini adalah rekan setimnya, Lamine Yamal, di mana sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan Cezny meniru gaya berjalan rekan setim mudanya tersebut.

Cezny tidak berhenti meniru gaya berjalan Yamal, meskipun ada rekan setimnya di depannya, yang segera memahami situasi dan memberi isyarat kepada rekan setimnya untuk melakukannya lebih lanjut.

Kiper senior itu tidak menanggapi Yamal, melainkan terus berjalan dengan gayanya di tengah tawa orang-orang di sekitar mereka di tempat parkir khusus pemain.

