Chelsea meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Everton dengan skor (2-0), pada hari Sabtu, di Hill Dickinson Stadium, dalam lanjutan pekan ketujuh Liga Primer Inggris, dalam sebuah laga yang tidak lepas dari ketegangan dan kontroversi, setelah terjadi cedera mengkhawatirkan yang dialami kiper asal Argentina Emiliano Martinez, di samping dua insiden perwasitan yang memicu protes para pemain Chelsea.

Pemain Portugal Pedro Neto tampil sebagai bintang pertandingan, setelah mencetak dua gol Chelsea pada menit ke-46 dan ke-90, membawa timnya memetik tiga poin berharga yang mengangkat koleksi nilainya menjadi 13 poin di peringkat keempat, sementara Everton tertahan di angka 10 poin pada posisi keenam.

Jalannya laga tidak hanya diwarnai gol-gol tersebut, karena pada menit ke-31 terjadi kontroversi perwasitan, setelah pemain Brasil Joao Pedro terjatuh di dalam kotak penalti Everton akibat benturan dengan bek James Tarkowski, dan menuntut penalti untuk timnya.

Penyerang Chelsea itu mengangkat kedua tangannya memprotes tidak diberikannya pelanggaran, di tengah harapan rekan-rekannya yang menilai benturan tersebut semestinya menuntut intervensi wasit, tetapi Paul Tierney menolak memenuhi tuntutan para pemain Chelsea, dan memberi isyarat kepada Joao Pedro untuk segera bangkit dan melanjutkan permainan, dengan anggapan benturan itu tidak layak diganjar penalti.

Kontroversi makin bertambah setelah wasit video assistant referee (VAR) tidak turun tangan untuk memanggil Tierney meninjau insiden tersebut melalui layar di tepi lapangan, sehingga permainan berlanjut tanpa perubahan keputusan wasit.

Cedera mengkhawatirkan Martinez

Pada menit ke-66, suasana pertandingan dibayangi kekhawatiran akibat benturan keras antara Martinez dan pemain Everton Branthwaite, saat eksekusi tendangan bebas, hingga kedua pemain terjatuh ke tanah dan permainan dihentikan untuk memanggil tim medis.

Branthwaite berhasil bangkit dengan cepat, sementara kondisi kiper asal Argentina itu tampak lebih serius, setelah ia tetap tak bergerak di atas lapangan, dengan para anggota tim medis mengelilinginya untuk memberikan pertolongan yang diperlukan dan memeriksa kondisinya dengan saksama.

Jaringan "Sky Sports" menyebutkan bahwa tim medis terus menangani kondisi Martinez, bersamaan dengan disiapkannya tandu untuk mengantisipasi pemindahannya keluar lapangan, dalam pemandangan yang memicu kekhawatiran para penonton, terutama karena tidak adanya tayangan ulang televisi atas benturan tersebut.









Memasuki menit ke-70, kiper pengganti Mike Penders, yang berusia 21 tahun, mulai bersiap untuk tampil, saat penanganan medis terhadap Martinez masih berlangsung. Pada menit ke-73, kiper asal Argentina itu meninggalkan lapangan dengan tandu, sebelum Chelsea melakukan pergantian darurat pada menit ke-74, dengan memasukkan Penders sebagai penggantinya.

Meski diliputi kekhawatiran yang menyertai keluarnya Martinez, momen tersebut menghadirkan peristiwa penting bagi kiper muda itu, yang mencatatkan penampilan pertamanya di Liga Primer Inggris pada usia 21 tahun dan 78 hari, sehingga menjadi kiper termuda yang tampil dengan kostum Chelsea di kompetisi tersebut, menurut informasi yang disampaikan dalam liputan.

Kontroversi baru soal penalti di menit-menit akhir

Insiden perwasitan yang menyulut perdebatan kembali mencuat pada menit ke-81, setelah Chelsea menuntut penalti akibat terjatuhnya Rogers di dalam kotak penalti, menyusul tekel dari Tarkowski.

Namun wasit Paul Tierney menolak memberikan pelanggaran, dan teknologi video (VAR) mendukung keputusannya, sehingga Chelsea hanya mendapatkan tendangan sudut, di tengah berlanjutnya kontroversi mengenai keputusan-keputusan perwasitan dalam pertandingan itu.

Akhirnya, Chelsea memastikan kemenangan lewat dua gol Neto, dan keluar dengan kemenangan penting dalam perburuan gelar Liga Primer Inggris, sementara cedera Martinez dan insiden-insiden perwasitan tetap menjadi hal paling menonjol yang menyertai kemenangan tersebut di luar hasil akhir.







