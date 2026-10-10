Chelsea mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya di Liga Primer Inggris, setelah meraih kemenangan telak atas Bournemouth dengan skor 5-1, Sabtu malam, di Stadion "Stamford Bridge", dalam lanjutan pekan keenam, pada laga yang menyaksikan start luar biasa dari tuan rumah serta penampilan menonjol dari pemain Inggris Jordan Henderson, yang mencetak dua gol pada malam ofensif yang menegangkan.

Chelsea tidak memberikan kesempatan sang tamu untuk bernapas, karena Henderson membuka keunggulan setelah laga baru berjalan satu menit, usai memanfaatkan umpan dari Cole Palmer di dalam kotak penalti dan menceploskan bola ke gawang, sebelum Morgan Rogers menggandakan skor pada menit ketiga lewat tembakan apik yang menegaskan awal garang klub asal London itu, yang memaksakan keunggulannya sejak dini dan mengacaukan perhitungan Bournemouth.

Memasuki babak kedua, Chelsea melanjutkan tekanan ofensifnya, hingga Joao Pedro menambah gol ketiga pada menit 45, memperkokoh keunggulan tuan rumah, sebelum Bournemouth berhasil memperkecil ketertinggalan lewat Evanilson pada menit 51, yang memberikan timnya harapan sementara untuk kembali ke dalam atmosfer pertandingan.

Baca juga: Resmi, Federasi Portugal menghukum Ronaldo dan membuka investigasi disipliner terhadapnya

Namun Chelsea tidak membiarkan lawan memanfaatkan momen itu, karena Joao Pedro kembali menggetarkan gawang pada menit 67, mencetak gol keempat, sebelum Henderson melepaskan tembakan pamungkas lewat gol kelima dari tendangan bebas langsung pada menit 70, melengkapi dua golnya dan menutup malam yang sempurna bagi tuan rumah.

Dua gol Henderson menjadikannya tokoh utama dalam pertemuan ini, setelah membuka keunggulan dengan gol dini, lalu kembali menutup pesta lima gol dari bola mati yang sempurna, sementara Palmer memainkan peran penting dalam start timnya, berkat pergerakan dan kreasi ruangnya di sepertiga akhir pertahanan lawan, yang membantu Chelsea memaksakan tempo mereka sejak menit-menit awal.

Kemenangan ini memberikan Chelsea dorongan moral penting di bawah kepemimpinan pelatihnya Xabi Alonso, setelah tim tersebut kalah pada pertandingan sebelumnya dari Brentford dengan tiga gol tanpa balas, sehingga balasannya datang dengan kuat lewat lima gol atas Bournemouth.

Meski demikian, kebobolan satu gol setelah jeda tetap menjadi poin yang layak ditinjau, meski keunggulan ofensif telah memastikan jalannya pertemuan secara jelas.

Di sisi lain, Bournemouth menelan kekalahan pahit setelah tak mampu menghadapi start garang Chelsea, dan kini dituntut untuk meninjau kesalahan-kesalahan defensifnya, terutama pada menit-menit awal yang menentukan sebagian besar jalannya pertemuan.

Adapun Chelsea, mereka keluar dengan kemenangan besar yang mengembalikan kepercayaan diri ke dalam skuad, serta menegaskan bahwa lini serang mereka mampu membuat perbedaan ketika menemukan ruang dan efektivitas di depan gawang.







