Video: Ceritanya berakhir... Aljazair tersingkir dari Piala Dunia setelah mengalami kekalahan yang mengecewakan dari Swiss

Tim nasional Aljazair mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-2 dari Swiss, dalam pertandingan babak 32 besar di Stadion "BC Place" di Vancouver.

Meskipun "Pejuang Gurun" jelas mendominasi lapangan sepanjang pertandingan, efektivitas justru sepenuhnya berada di pihak Swiss. Breel Embolo membuka skor lebih awal pada menit ke-10 melalui serangan balik cepat, sebelum Dan Ndoye menggandakan keunggulan di awal babak kedua.

Trio Riyad Mahrez, Adam Aouar, dan Fares Chouibi gagal mengubah penguasaan bola dan berbagai peluang menjadi gol, berhadapan dengan pertahanan Swiss yang terorganisir dan kiper yang waspada yang menutup semua celah.

Kekalahan ini menandai berakhirnya impian Aljazair untuk meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah babak gugur Piala Dunia, sementara Swiss memastikan tiket ke babak 16 besar, dan akan menghadapi laga sengit melawan pemenang dari pertandingan yang dinantikan antara Kolombia dan Ghana.

Babak Pertama: Swiss Unggul, Aljazair Menguasai Tanpa Gol

Timnas Aljazair mendominasi jalannya babak pertama, dengan penguasaan bola yang nyaman dan beberapa upaya serangan, namun mereka kesulitan menembus pertahanan Swiss yang kokoh, hingga kebobolan gol cepat melalui serangan balik yang diselesaikan oleh Breel Embolo dengan tendangan keras.

Aljazair mengandalkan trio Riyad Mahrez, Adam Aouar, dan Fares Chouibi dalam serangan, dan berhasil menciptakan beberapa peluang melalui umpan-umpan terobosan dan umpan silang, namun sentuhan akhir mereka kurang akurat di hadapan kiper Swiss.

Di sisi lain, Swiss mengandalkan pertahanan yang terorganisir dan serangan balik yang cepat, dan berhasil memanfaatkan salah satunya untuk unggul di menit-menit awal, lalu memfokuskan upayanya untuk menutup ruang di depan para bintang Aljazair.

Timnas Aljazair menunjukkan semangat juang dan penguasaan bola yang baik, namun kurang efektif di depan gawang, yang menjadi kelemahan jelas di tengah keunggulan Swiss.

Sedangkan tim Swiss, untuk saat ini puas dengan hasil tersebut berkat efektivitas serangan pada momen-momen krusial, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Swiss 1-0.

Babak Kedua: Kelelahan Fisik dan Dominasi Jelas Swiss

Babak kedua dimulai dengan kejutan besar bagi timnas Aljazair, di mana Dan Ndoye berhasil mencetak gol cepat yang memberi Swiss keunggulan nyaman 2-0.

Gol tersebut tercipta dari tendangan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti yang mengarah tepat ke sudut bawah kiri gawang, memanfaatkan penurunan konsentrasi pertahanan tim Les Verts pada menit-menit awal.

Sejak gol tersebut, Swiss secara jelas menguasai jalannya pertandingan. Timnas Swiss menunjukkan keunggulan fisik yang mencolok, sementara kelelahan yang jelas mulai terlihat pada para pemain Aljazair, yang tampak tidak mampu menentukan ritme permainan mereka sendiri atau merebut kembali penguasaan bola secara efektif.

Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat gawang Aljazair telah kebobolan setidaknya dua gol dalam 6 dari 8 pertandingan terakhirnya di Piala Dunia.

Timnas Aljazair berusaha membalas dengan cepat, terutama melalui Riyad Mahrez yang melepaskan tendangan datar yang keras, namun pertahanan Swiss (Zakaria) berhasil menghalau bola tersebut.

Seiring berjalannya waktu, tekanan Swiss semakin meningkat, di mana serangan dari sayap (terutama melalui Vargas) menjadi ancaman konstan, disertai umpan silang tajam yang nyaris menghasilkan gol ketiga seandainya tidak ada intervensi pertahanan yang gigih.

Pelatih Aljazair melakukan beberapa pergantian pemain dalam upaya memperbaiki situasi, dengan memasukkan Jouan Hajjam dan Amin Guiri menggantikan Hossam Aouar dan Ramiz Zerouki, lalu dilanjutkan dengan memasukkan Anis Haj Moussa dan Hicham Boudouai menggantikan Riyad Mahrez dan Nabil Bentaleb.

Pergantian ini merupakan upaya untuk menyuntikkan darah segar dan energi di lini tengah serta lini serang, namun tidak banyak mengubah keadaan di lapangan.

Meskipun ada beberapa aksi individu yang menonjol, timnas Aljazair tetap kesulitan menghadapi tekanan tinggi dari Swiss yang menghalangi para pemain untuk membangun serangan dengan tenang.

Rafik Belgali melakukan beberapa penyelamatan penting, terutama di menit-menit akhir saat ia menggagalkan peluang berbahaya, namun ia terpaksa keluar karena cedera dan digantikan oleh Adel Boulbina.

Sementara itu, Zidane tampil gemilang pada momen-momen krusial dengan penyelamatan luar biasa atas tendangan keras Swiss yang nyaris menentukan hasil pertandingan dengan gol ketiga.

Di sisi lain, upaya serangan Aljazair (seperti tendangan tinggi Hajjam) tidak cukup untuk menciptakan ancaman nyata ke gawang Swiss.

Aljazair harus membayar mahal akibat kelelahan dan kesalahan pertahanan di awal pertandingan, dan pergantian pemain tidak berhasil membawa perubahan yang diharapkan, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan nyaman bagi Swiss 2-0.