Skenario yang sudah tak asing kembali menghantui Trent Alexander-Arnold. Bahkan di malam ketika ia bersinar dalam fase menyerang, bek asal Inggris itu justru mendapati dirinya menjadi pusat kritik dari sisi defensif.

Bintang Inggris tersebut tampil dengan dua wajah bersama Real Madrid dalam kemenangan telak 4-1 di laga uji coba melawan Leganes, dalam ujian kedua tim persiapan menyongsong musim baru. Ketika ia menjadi salah satu kontributor utama dalam empat gol timnya, satu-satunya gol yang bersarang di gawang Los Blancos justru datang dari sisinya, sehingga kembali menghidupkan kisah lama yang sama.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Arnold sekali lagi menunjukkan mengapa Real Madrid begitu bersikeras mendatangkannya. Jose Mourinho, pelatih Los Merengues, memberinya kebebasan menyerang secara penuh, sehingga ia menjadi yang paling aktif dan mobile di lini depan.

Tiga sentuhan menyerang

Pengaruhnya menentukan dalam tiga dari empat gol Real Madrid. Pertama, ia membaca pergerakan rekannya Gonzalo Garcia dan mengirimkan umpan panjang memukau dari tengah lapangannya sendiri yang menempatkan sang penyerang muda berhadapan dengan gawang untuk mencetak gol kedua.

Pada babak kedua, ia melepaskan tembakan keras yang memantul dari kiper, lalu ditemukan Franco Mastantuono untuk memperlebar keunggulan, sebelum ia menutup penampilannya dengan umpan silang berbahaya dari sisi kanan yang dibelokkan bek Leganes, Ruben Pulido, ke gawangnya sendiri, sehingga laga berakhir 4-1.

Tiga momen yang merangkum potensi menyerang luar biasa dari bek berusia 27 tahun itu, dan menjelaskan alasan Mourinho tetap mengandalkannya sebagai senjata untuk menciptakan peluang dari sisi kanan.

Celah defensif kembali muncul

Namun babak kedua menghadirkan momen yang tak ingin diulangi Arnold. Tepat dari sisinya, Naim Garcia menemukan ruang lebar untuk menusuk sebelum melepaskan tembakan indah ke sudut jauh yang membentur tiang dan bersarang di gawang, mencetak satu-satunya gol Leganes, dan mengingatkan semua orang akan kelemahan abadi pemain Inggris itu dalam duel satu lawan satu.

Gol ini datang pada momen yang sangat sensitif, saat pesaing barunya, Denzel Dumfries, menyaksikan pertandingan dari tribun Valdebebas, hanya beberapa jam setelah ia menjalani tes medis dan menyelesaikan sesi latihan pertamanya dengan seragam Real Madrid, bersama Mendy dan Thiago Pitarch.

Pemain Belanda itu memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda; ia lebih kuat secara fisik, lebih garang dalam bertahan, dan lebih baik dalam menutup ruang, karakteristik yang secara historis disukai Mourinho.

Dengan semakin dekatnya debut yang diprediksi berlangsung melawan Fiorentina pada laga uji coba mendatang, pesan persaingan pun menjadi jelas. Arnold telah membuktikan dirinya sebagai senjata menyerang kelas atas, tetapi tugas berikutnya baginya adalah membuktikan kelayakannya dalam bertahan demi mempertahankan tempatnya di tengah tekanan Dumfries yang kian meningkat.