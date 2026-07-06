Video... Cedera serius yang dialami bintang baru di Piala Dunia membuatnya harus dirawat di rumah sakit

Para pendukung Meksiko mengalami malam yang menyakitkan di Stadion Azteca, setelah bintang Santiago Jiménez mengalami cedera serius selama pertandingan seru melawan tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026.

Penyerang AC Milan itu meninggalkan lapangan dengan digotong menggunakan tandu pada menit ke-98 pertandingan, setelah terjadi benturan keras dengan pemain Inggris Djed Spence saat Meksiko berusaha menyamakan kedudukan, yang memaksa pemain Meksiko tersebut segera dilarikan ke rumah sakit.

Rekaman televisi dan foto-foto yang beredar menunjukkan pergelangan kaki pemain tersebut mengalami keseleo parah saat ia tergeletak di dekat bendera sudut, dalam adegan mengejutkan yang mengguncang hati para penonton.

Jiménez masuk sebagai pengganti pemain muda berbakat Gilberto Mora pada menit ke-61, sebelum terpaksa meninggalkan lapangan pada masa tambahan waktu, sehingga tim Meksiko harus menyelesaikan menit-menit terakhir dengan sepuluh pemain.

Javier Aguirre, pelatih timnas Meksiko, menegaskan setelah peluit akhir bahwa penyerang timnya saat ini dirawat di salah satu rumah sakit di selatan Meksiko, sambil mengatakan: “Kita harus memastikan kondisi Santi karena dia sekarang di rumah sakit.”

Staf pelatih terpaksa membantu pemain tersebut keluar dari lapangan setelah pertandingan berakhir, di tengah kemarahan dan kesedihan yang melanda media sosial di kalangan suporter Meksiko, yang mengungkapkan keterkejutannya atas pemandangan mengerikan tersebut serta kekhawatirannya terhadap masa depan penyerang andalan mereka.