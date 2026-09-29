Pada malam yang gila dan penuh dengan drama serta gol, timnas Brasil meraih kemenangan menegangkan atas tuan rumah Australia dengan skor 4-2, dalam sebuah laga di mana Samba dua kali membalikkan keadaan. Namun, kegembiraan atas kemenangan itu tidak sempurna akibat cedera mengkhawatirkan yang dialami bintang tim.

Timnas Brasil menerima pukulan telak, ketika sang bintang Raphinha merasakan gangguan otot mendadak yang memaksanya harus meninggalkan lapangan dengan cepat, dalam sebuah momen yang membuat khawatir para pendukung Barcelona dan tim pelatih Selecao, terlebih ia menjadi bintang tanpa tanding di babak pertama.

Skenario gila di babak pertama

Awal laga menjadi milik Brasil yang begitu membara, Samba tidak memberi ampun kepada tuan rumah lebih dari 3 menit, ketika bek Vanderson membuka keunggulan lebih awal dengan gol yang mengejutkan para pendukung Australia dan memberi Brasil keunggulan 0-1.









Namun, balasan Australia datang dengan keras dan ganda hanya dalam waktu 4 menit saja. Pada menit ke-30, bek Alessandro Circati berhasil menyamakan kedudukan 1-1, sebelum Connor Metcalfe membakar tribun dengan gol kedua pada menit ke-34, membalikkan keadaan sepenuhnya dan menempatkan Australia unggul 2-1.









Timnas Brasil berusaha bangkit, dan menit ke-40 menyaksikan tekel keras dari Gabriel, sebelum Raphinha menyelamatkan Samba dari kekalahan pada waktu krusial di babak pertama, dengan mencetak gol penyeimbang 2-2 dari titik penalti pada menit ke-45+1.





Membalikkan keadaan dan pukulan penentu

Setelah Raphinha keluar, sang pelatih memasukkan talenta muda Endrick sebagai pengganti, dan pergantian ini memiliki efek sihir.









Dalam momen menentukan yang membalikkan keseimbangan laga, Bruno Guimaraes berhasil kembali memberi Samba keunggulan dengan gol berharga pada menit ke-70, memanfaatkan umpan sihir yang cermat dari Endrick, yang sekali lagi membuktikan kemampuannya menciptakan perbedaan di saat-saat sulit.

Vinicius Junior menuntaskan segalanya untuk Samba, setelah menyarangkan gol keempat pada menit ke-80 dari titik penalti dengan penuh percaya diri, melepaskan pukulan penentu terhadap harapan timnas Australia dan menegaskan keunggulan Brasil di malam yang menyaksikan penampilan kolektif gemilang dari para bintang Selecao.



















