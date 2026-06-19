Video: Cedera dan minuman ajaib... Wasit asal Jerman menambah daftar kejadian aneh di Piala Dunia!

Pertandingan antara Amerika Serikat dan Australia, dalam putaran kedua Piala Dunia 2026, menyuguhkan salah satu momen wasit paling aneh di turnamen ini sejauh ini, setelah wasit asal Jerman, Felix Zwayer, mengalami situasi yang tidak biasa pada menit-menit terakhir pertandingan.

Timnas AS berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0, namun perhatian semua orang tertuju pada wasit pertandingan tersebut di detik-detik terakhir, yang tiba-tiba terjatuh di lapangan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pemain dan penonton.

Pada menit keempat waktu tambahan, Zwaier mengeluh mengalami nyeri otot yang tiba-tiba, lalu terjatuh di lapangan dan meminta pertolongan medis segera.

Baca juga.. Prediksi dari Spanyol: Arab Saudi bisa mengalahkan kami.. dan Maroko termasuk tim terkuat di dunia

Tim medis segera masuk untuk merawat wasit asal Jerman tersebut, yang tetap duduk di lapangan selama sekitar satu menit penuh, sebelum akhirnya pulih dan memutuskan untuk melanjutkan memimpin pertandingan seperti biasa hingga peluit akhir dibunyikan.

Adegan tersebut memicu reaksi luas di media sosial, terutama karena cedera wasit selama pertandingan tergolong kasus yang langka di turnamen besar.

Minuman misterius yang memicu pertanyaan

Namun, adegan yang paling kontroversial bukanlah cedera itu sendiri, melainkan minuman yang dikonsumsi wasit asal Jerman tersebut saat menerima perawatan sebelum kembali ke lapangan.

Para penggemar menyebarkan video saat Zvaier meminum minuman tersebut, di tengah berbagai pertanyaan mengenai sifat minuman itu dan perannya dalam membantunya melanjutkan pertandingan setelah mengalami kram otot.









Apa sebenarnya "jus ajaib" itu?

Thamer Al-Shahrani, spesialis fisioterapi dan cedera lapangan, menjelaskan hal tersebut melalui akun media sosialnya, dengan menjelaskan bahwa wasit tersebut meminum minuman yang dikenal sebagai “Pickle Juice Shot” atau yang disebut “jus acar”.

Al-Shahrani menyoroti bahwa jenis minuman ini terkadang digunakan untuk mengatasi kejang otot dan kram mendadak, bukan untuk mengganti cairan tubuh seperti yang diyakini sebagian orang.

Baca juga... Ronaldo dan Portugal... Ketika Gairah Berubah Menjadi Beban

Ia menjelaskan bahwa keefektifannya terletak pada kemampuannya membantu menghentikan atau mengurangi sinyal saraf yang menyebabkan kejang otot mendadak, yang mungkin menjelaskan kemampuan wasit tersebut untuk bangkit dan melanjutkan pertandingan beberapa menit setelah mengalami cedera.

Di antara cedera mendadak dan minuman yang tidak lazim bagi sebagian besar penonton, wasit asal Jerman Felix Zwaier menambahkan adegan baru ke dalam rangkaian kejadian aneh yang terjadi di Piala Dunia 2026 sejak dimulainya turnamen tersebut.