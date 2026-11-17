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Setelah 13 musim penuh kejayaan di Santiago Bernabeu, Dani Carvajal memutuskan untuk membuka hati dan mengungkap kebenaran sepenuhnya di balik kepergiannya dari Real Madrid. Dalam perbincangan yang jujur dan menyentuh, ia menyampaikan hal yang jarang didengar publik dari salah satu pemain paling tenang dan disiplin di skuad Real Madrid.

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Bek kanan Getafe itu berbicara tentang perjalanan kariernya melalui kanal YouTube "Mario Suárez", serta tentang bulan-bulan terakhir yang sulit yang ia jalani dengan seragam Real Madrid, yang berujung pada keputusan tersulit dalam hidupnya: meninggalkan klub yang membentuk nama dan sejarahnya.

Carvajal menjelaskan bahwa menjelang akhir musim lalu, ia mulai merasa perannya di dalam tim jelas menurun, meski ia bekerja sangat keras dalam latihan dan selalu memberikan yang terbaik di menit-menit bermain yang ia dapatkan.

"Saya menyadari bahwa saya tidak mendapatkan waktu bermain reguler yang pantas saya dapatkan berdasarkan kemampuan saya, baik dalam latihan maupun dalam menit-menit yang saya mainkan. Saat itulah saya mengambil keputusan, setelah berdiskusi dengan klub, untuk berpisah. Saya sempat diliputi keraguan dalam beberapa bulan terakhir. Saya berharap bisa merebut kembali tempat saya dengan bermain lebih banyak, tetapi saya sadar bahwa waktu saya sudah habis," ujarnya.

Mantan bintang Real Madrid itu mengakui bahwa tahun lalu merupakan masa tersulit dalam karier profesionalnya, bukan hanya karena minimnya kesempatan bermain, tetapi juga karena ia melihat kontraknya akan berakhir pada Juni, sekaligus menyaksikan mimpi tampil di Piala Dunia lepas dari genggamannya.

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"Tahun lalu adalah yang paling sulit. Anda melihat bahwa Anda tidak mendapat waktu bermain reguler, Anda melihat kontrak Anda akan berakhir pada Juni, dan Anda melihat Piala Dunia lepas dari genggaman Anda. Saya tidur nyenyak di malam hari karena saya tahu saya sudah berusaha sekuat tenaga," tambahnya.

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Meski terasa menyakitkan, masih ada satu pertanyaan yang terus menghantui Carvajal hingga hari ini, yang menunjukkan betapa besar rasa frustrasi yang ia alami di hari-hari terakhirnya bersama Real Madrid.

"Saya memainkan dua pertandingan terakhir, melawan Sevilla dan di hari perpisahan saya, dan saya merasa dalam kondisi bagus. Pertanyaannya tetap ada: apa yang akan terjadi jika saya mendapat waktu bermain yang lebih reguler dua bulan sebelumnya? Itu pertanyaan yang terus mengusik saya. Apakah saya bisa bertahan di level itu selama satu tahun lagi di Real Madrid?" katanya.

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Soal kepindahannya ke Getafe, pemain asal Leganés itu mengungkapkan bahwa ia menerima banyak tawaran, tetapi memilih tetap tinggal di Madrid demi keluarga dan stabilitas anak-anaknya, seraya menegaskan bahwa prioritasnya kini telah berubah total.

"Saya menerima banyak tawaran, tetapi saya ingin tetap di Madrid. Sekarang, prioritas saya adalah stabilitas anak-anak saya. Ada saat-saat ketika saya bilang ingin pensiun, tetapi istri saya tahu bahwa saya mengatakannya dengan ragu. Pikiran saya belum siap untuk pensiun," lanjutnya.

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"Keluarga dan teman-teman saya berkata kepada saya: 'Kamu tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun, lakukan saja apa yang menurutmu benar.' Begitulah akhirnya saya memilih Getafe," imbuhnya.

Carvajal menutup perbincangannya dengan pesan kesetiaan untuk Real Madrid, menegaskan bahwa hidupnya akan selalu terikat dengan klub tersebut, dan bahwa ia berencana mengambil lisensi kepelatihan setelah pensiun.

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"Hidup saya akan selalu terikat dengan Real Madrid. Saya akan mengambil lisensi kepelatihan, dan kita lihat apa yang disiapkan masa depan untuk kami. Gelar Liga Champions di Lisbon adalah yang terpenting: itu membuka jalan bagi satu dekade kesuksesan," tuturnya.

Mantan pemain Real Madrid itu mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: "Ancelotti adalah figur ayah terpenting dalam karier sepak bola saya, dan Modric adalah pemain yang darinya saya belajar banyak hal, baik karena kemampuannya maupun kerendahan hatinya."