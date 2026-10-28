Dani Carvajal, mantan kapten Real Madrid, berbicara dengan keterbukaan yang mencolok soal ketegangan di balik layar yang mengguncang ruang ganti Los Blancos pada musim lalu. Ia memandang remeh insiden bentrokan terkenal antara Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni, serta menegaskan bahwa kejadian semacam itu adalah hal lumrah dalam sepak bola profesional.

Dalam wawancara panjang bersama jurnalis Manu Carreño di program "El Larguero" pada radio "Cadena SER", bek senior yang meninggalkan tembok Bernabeu setelah 13 tahun bersama tim utama itu berkata: "Tidak, urusan itu sama sekali tidak sepenting itu. Saya sudah berada di Real Madrid selama bertahun-tahun, dan para pemain beberapa kali terlibat adu fisik, tetapi tidak menimbulkan konsekuensi apa pun."

Perkelahian berakhir dengan luka di kepala

Insiden antara para pemain lini tengah itu sempat menimbulkan kegemparan luas setelah perselisihan verbal yang sengit di dalam ruang ganti berubah menjadi adu fisik, yang disebut-sebut mengakibatkan luka di kepala Valverde hingga harus dijahit secara medis. Hal ini menempatkan suasana tim di tengah perbincangan publik selama musim sulit yang tanpa gelar.

Carvajal menilai bahwa insiden itu menjadi tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya hanya karena telah terungkap ke publik, seraya menegaskan bahwa perselisihan internal tidak serta-merta berarti adanya perpecahan permanen di ruang ganti.

Kebocoran yang mengganggu sang kapten

Carvajal mengungkap titik yang benar-benar membuatnya tidak senang, yakni bukan perkelahian itu sendiri, melainkan cepatnya insiden tersebut bocor ke pers.

Ia berkata dengan jelas: "Hal yang aneh dalam persoalan ini adalah kebocorannya, karena beritanya dipublikasikan di pers hanya setengah jam setelahnya. Saya termasuk orang yang meyakini pentingnya menjaga kerahasiaan ruang ganti, dan hal ini benar-benar mengganggu saya."

Pernyataan ini menyoroti betapa pentingnya kerahasiaan dalam lingkungan yang sangat kompetitif seperti Real Madrid, di mana insiden internal apa pun bisa berubah menjadi bom media.

Musim sulit tanpa gelar

Carvajal mengakui bahwa tugasnya sebagai kapten pada musim lalu merupakan salah satu periode tersulit dalam kariernya, di tengah absennya gelar, tekanan media, dan bisik-bisik di dalam tim.

Ia berkata: "Saya harus menjadi kapten pada tahun kedua tanpa gelar, dan mengelola ruang ganti serta menghadapi bisik-bisik bukanlah perkara mudah."

Ia menegaskan bahwa gaya kepemimpinannya selalu dikaitkan dengan kerendahan hati, tanpa menuntut hak istimewa berdasarkan rekam jejaknya atau ban kapten, sebelum akhirnya menutup lembaran Los Merengues dan memulai tantangan karier baru dengan seragam Getafe.



