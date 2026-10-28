Dani Carvajal, mantan kapten Real Madrid, berbicara dengan keterbukaan yang mencolok soal keadaan di balik ketegangan yang melanda ruang ganti Los Blancos pada musim lalu, dengan meremehkan pentingnya bentrokan terkenal antara Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni, serta menegaskan bahwa insiden semacam ini merupakan hal yang wajar dalam sepak bola profesional.

Dalam sebuah wawancara panjang bersama jurnalis Manu Carreno dalam program "El Larguero" di radio "Cadena SER", bek berpengalaman yang meninggalkan Santiago Bernabeu setelah 13 tahun bersama tim utama itu berkata: "Tidak, hal itu sama sekali tidak sepenting itu. Saya sudah berada di Real Madrid selama bertahun-tahun, dan para pemain beberapa kali terlibat adu fisik, tetapi tidak menimbulkan konsekuensi apa pun."

Perkelahian yang berakhir dengan luka di kepala

Insiden antara kedua pemain lini tengah itu sempat menimbulkan kegaduhan luas setelah adu mulut yang sengit di dalam ruang ganti berubah menjadi adu fisik, yang dikatakan menyebabkan luka di kepala Valverde hingga harus dijahit dengan jahitan medis, sehingga menempatkan suasana tim di pusat perbincangan publik selama musim yang sulit dan tanpa gelar.

Carvajal menilai bahwa insiden tersebut memperoleh perhatian lebih besar dari ukuran sebenarnya hanya karena bocor ke publik, seraya menegaskan bahwa perselisihan internal tidak selalu berarti adanya perpecahan permanen di dalam ruang ganti.

Kebocoran yang mengganggu sang kapten

Carvajal mengungkap titik yang benar-benar membuatnya kesal, yakni bukan perkelahian itu sendiri, melainkan cepatnya informasi tersebut bocor ke media.

Ia berkata dengan jelas: "Hal yang aneh dalam kasus ini adalah kebocorannya, karena baru setengah jam kemudian sudah dimuat di media. Saya termasuk orang yang meyakini perlunya menjaga kerahasiaan ruang ganti, dan hal ini benar-benar mengganggu saya."

Pernyataan ini menyoroti betapa pentingnya kerahasiaan dalam lingkungan yang sangat kompetitif seperti Real Madrid, di mana insiden internal apa pun bisa berubah menjadi bom media.

Musim sulit tanpa gelar

Carvajal mengakui bahwa tugasnya sebagai kapten pada musim lalu merupakan salah satu periode tersulit dalam kariernya, di tengah ketiadaan gelar, tekanan media, dan bisik-bisik di dalam tim.

Ia berkata: "Saya harus menjadi kapten di tahun kedua saya tanpa gelar, dan mengelola ruang ganti serta menangani bisik-bisik bukanlah perkara mudah."

Ia menegaskan bahwa gaya kepemimpinannya selalu terkait dengan kerendahan hati, tanpa menuntut hak istimewa berdasarkan karier atau ban kaptennya, sebelum akhirnya menutup lembaran Los Merengues dan memulai tantangan profesional baru bersama Getafe.



