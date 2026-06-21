Video: Cape Verde menyamai prestasi bersejarah Argentina... dan bintang Uruguay mengungkit kenangan masa lalu

Timnas Uruguay berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan satu gol menjadi unggul 2-1 atas Timnas Cape Verde pada babak pertama pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Senin ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 8 Piala Dunia 2026.

Pertandingan ini menandai peristiwa bersejarah bagi timnas Cape Verde, yang berhasil mencetak gol pertamanya sepanjang sejarah di putaran final Piala Dunia, setelah menjebol gawang timnas Uruguay dalam laga yang digelar di Grup 8.

Gol bersejarah tersebut tercipta pada menit ke-21 melalui Kevin Linene, yang membawa tim Afrika itu unggul dan mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola sebagai pencetak gol pertama Cape Verde di Piala Dunia.

Timnas Uruguay berhasil membalas sebelum akhir babak pertama, setelah Maximiliano Araujo menyamakan kedudukan pada menit ke-44, memanfaatkan bola pantul yang memantul dari mistar gawang setelah sundulan keras salah satu rekan setimnya.

Pada masa tambahan waktu, tepatnya pada menit keenam, Agustín Canopio menambah gol kedua bagi Uruguay setelah serangan terorganisir yang diawali umpan silang yang akurat. Araujo menyundul bola tersebut sebelum mengarahkannya kepada Canopio, yang kemudian berhasil mencetak gol ke sisi kiri gawang Cape Verde.

Jaringan "Stats Foot" Prancis menyebutkan bahwa Kevin Lineni menjadi pemain ketiga yang mencetak gol untuk tim nasional Afrika dari tendangan bebas langsung dalam sejarah Piala Dunia, setelah pemain Tunisia Raouf Bouziane melawan Belgia pada edisi 2002, dan pemain Nigeria Kalu Uche melawan Yunani pada edisi 2010.

Sementara itu, akun “Mr. Sheph” yang berspesialisasi dalam statistik mencatat bahwa timnas Cape Verde menjadi tim kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol pertamanya di turnamen tersebut melalui tendangan bebas langsung, setelah timnas Argentina yang mencetak gol Piala Dunia pertamanya melalui Luis Felipe Monte melawan Prancis pada 15 Juli 1930. Setelah 96 tahun berlalu, timnas Cape Verde mengulangi prestasi ini berkat gol Kevin Linene ke gawang Uruguay.

Jaringan "Stats Foot" juga menjelaskan bahwa Maximiliano Araujo menjadi pemain pertama yang mencetak gol atau memberikan assist dalam dua pertandingan pertamanya bersama timnas Uruguay dalam satu edisi Piala Dunia sejak Oscar Miguez pada tahun 1954.

Jaringan tersebut juga menambahkan bahwa timnas Uruguay mengakhiri babak pertama dengan keunggulan setelah sempat tertinggal, untuk pertama kalinya di Piala Dunia sejak pertandingan melawan Prancis pada 15 Juli 1966.

Dalam konteks terkait, akun “Mr. Sheph” menegaskan bahwa Maxi Araujo menjadi pemain Uruguay keenam yang mencetak dua gol atau lebih serta memberikan setidaknya satu assist dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia.

Daftar bersejarah tersebut mencakup: “Héctor Castro (1930), Juan Peregrino Anselmo (1930), Alcides Ghiglia (1950), Juan Alberto Schiaffino (1950), Julio César Abadi (1954), Maximiliano Araujo (2026)".

Sementara itu, jaringan “Opta” melaporkan bahwa timnas Cape Verde menjadi tim pertama yang mencetak gol pertamanya di Piala Dunia melalui tendangan bebas langsung setidaknya sejak tahun 1966, dengan mencatat bahwa gol Leninni tercipta dari tembakan kedua ke gawang yang dilepaskan tim tersebut selama partisipasinya di turnamen ini.