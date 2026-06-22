Video: Cape Verde menggagalkan Uruguay dan menjaga harapan Arab Saudi tetap hidup di Piala Dunia

Pertandingan seru antara tim nasional Uruguay dan Cape Verde berakhir imbang 2-2 pada hari Senin ini di Stadion Hard Rock, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 8 Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-21, terjadi momen bersejarah bagi tim asal benua Afrika tersebut, setelah Kevin Lineni mencetak gol pertama bagi Cape Verde dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, yang membawa timnya unggul dan mengukir namanya dalam catatan sejarah turnamen.

Timnas Uruguay berhasil menyamakan kedudukan sebelum akhir babak pertama, ketika Maximiliano Araujo mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-44, memanfaatkan bola pantul dari mistar gawang setelah sundulan keras salah satu rekan setimnya.

Pada masa tambahan waktu babak pertama, tepatnya pada menit keenam masa tambahan waktu, Agustín Canopio berhasil mencetak gol kedua untuk Uruguay, setelah menyarangkan umpan silang yang akurat ke gawang berkat umpan sundulan dari Araujo, sehingga tim La Celeste menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.

Pada babak kedua, tim Cape Verde kembali masuk ke dalam alur pertandingan, setelah Helio Varela mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-61, memanfaatkan kesalahan fatal dari salah satu bek Uruguay yang salah mengoper bola, sehingga Varela berhasil memasukkannya ke gawang.

Timnas Uruguay nyaris kembali unggul pada menit ke-68 melalui Maximiliano Araujo, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside setelah berkonsultasi dengan teknologi Video Assistant Referee (VAR).

Kedua tim berada di Grup 8 Piala Dunia 2026, bersama dengan tim nasional Spanyol dan Arab Saudi.

Timnas Spanyol sebelumnya meraih kemenangan telak 4-0 atas timnas Arab Saudi pada putaran yang sama, sehingga mengumpulkan empat poin dan memuncaki grup, setelah sebelumnya memulai perjalanan mereka dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde.

Dengan hasil ini, timnas Uruguay mengumpulkan dua poin di posisi kedua, unggul selisih gol atas timnas Cape Verde yang berada di posisi ketiga dengan jumlah poin yang sama.

Sementara itu, tim nasional Arab Saudi menempati posisi keempat dan terakhir dengan satu poin, sehingga semua kemungkinan masih terbuka menjelang putaran terakhir kompetisi grup ini.