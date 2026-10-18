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Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Calvert-Lewin ungguli para bintang Inggris dengan rekor luar biasa di atas puing-puing Manchester United

Leeds United vs Manchester United
Leeds United
Manchester United
Premier League
D. Calvert-Lewin
Inggris

18 gol yang mengubah segalanya

Manchester United melanjutkan tren kehilangan poin di Liga Premier Inggris, setelah terjebak hasil imbang 1-1 di markas Leeds United, pada hari Minggu, dalam laga pekan ketujuh, sehingga tim itu terus mengalami kesulitan pada awal musim ini.

Manchester United membuka keunggulan pada menit ke-35 melalui Bryan Mbeumo, yang memanfaatkan umpan silang datar dari rekannya Youri Tielemans, untuk memberikan keunggulan bagi timnya sebelum babak pertama berakhir.

Namun Leeds United menolak menyerah, dan berhasil menyamakan kedudukan di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-51, setelah Dominic Calvert-Lewin memanfaatkan bola yang disiapkan untuknya oleh Tarik Mahremovic dengan kepala dari sebuah tendangan sudut, untuk menjebol gawang Manchester United dan membawa pertandingan kembali ke titik awal.

Dalam konteks terkait, jaringan "Squawka" yang mengkhususkan diri dalam statistik menyoroti ketajaman striker Inggris tersebut, dengan menyebutkan bahwa ia telah mencetak 18 gol di Liga Premier Inggris sejak awal musim lalu, sehingga menjadi pemain Inggris dengan gol terbanyak selama periode tersebut.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
M
M
K
K
K
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
S
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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