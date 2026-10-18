Manchester United melanjutkan tren kehilangan poin di Liga Premier Inggris, setelah terjebak hasil imbang 1-1 di markas Leeds United, pada hari Minggu, dalam laga pekan ketujuh, sehingga tim itu terus mengalami kesulitan pada awal musim ini.

Manchester United membuka keunggulan pada menit ke-35 melalui Bryan Mbeumo, yang memanfaatkan umpan silang datar dari rekannya Youri Tielemans, untuk memberikan keunggulan bagi timnya sebelum babak pertama berakhir.

Namun Leeds United menolak menyerah, dan berhasil menyamakan kedudukan di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-51, setelah Dominic Calvert-Lewin memanfaatkan bola yang disiapkan untuknya oleh Tarik Mahremovic dengan kepala dari sebuah tendangan sudut, untuk menjebol gawang Manchester United dan membawa pertandingan kembali ke titik awal.

Dalam konteks terkait, jaringan "Squawka" yang mengkhususkan diri dalam statistik menyoroti ketajaman striker Inggris tersebut, dengan menyebutkan bahwa ia telah mencetak 18 gol di Liga Premier Inggris sejak awal musim lalu, sehingga menjadi pemain Inggris dengan gol terbanyak selama periode tersebut.