Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, memilih pemain terbaik Afrika sepanjang tahun ini 2026, sekaligus "raja Benua Hitam" sepanjang sejarah.

Hadji meraih penghargaan pemain terbaik Afrika pada tahun 1998, setelah penampilan gemilangnya di Piala Afrika dan Piala Dunia pada tahun yang sama.

Hadji menilai bahwa rekan senegaranya Achraf Hakimi, yang berkarier bersama Paris Saint-Germain, paling layak meraih penghargaan tersebut tahun ini, setelah ia memanen sejumlah gelar domestik dan kontinental bersama klubnya.

Ketika Hadji ditanya dalam wawancaranya dengan Kooora mengenai pemain yang layak meraih penghargaan tahun ini, ia berkata "Ini pertanyaan yang sangat sulit, terutama di tengah krisis yang terjadi pada final Piala Afrika sehingga gelar itu belum ditentukan hingga saat ini".

Namun ia menambahkan "Dengan melihat turnamen-turnamen lain, bisa dikatakan bahwa Achraf Hakimi memiliki keunggulan karena ia memenangi Liga Champions Eropa dan hampir semua turnamen yang ia ikuti".

Hakimi menampilkan musim yang istimewa bersama klub Prancis itu, setelah membawanya meraih gelar Liga Prancis, Piala Super domestik, Liga Champions Eropa, dan Piala Super Eropa, selain lolos ke final Piala Afrika bersama timnas Maroko, sambil menanti keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS" untuk menentukan identitas sang juara.

Hakimi juga menempati peringkat ke-13 dalam ajang perebutan Ballon d'Or untuk pemain terbaik dunia tahun 2026.

"Ballon d'Or" menjatuhkan pilihan pada Weah ketimbang Salah

Mengenai pemain terbaik dalam sejarah Afrika, Hadji menjawab dengan berkata "Ini juga pertanyaan yang sulit, tetapi saya memilih George Weah".

Ketika ditanya alasan keunggulannya atas legenda seperti Mohamed Salah, Samuel Eto'o, dan Didier Drogba, ia menjelaskan "Weah adalah pemain Afrika pertama yang memenangi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia, dan saya pernah bermain melawannya, serta saya menilainya sebagai raja Benua Afrika".

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