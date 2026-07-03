Video - Bukan Salah!… Abu Treika mengejutkan bintang timnas Mesir: Kamu sudah jauh lebih baik dariku

Imam Ashour, bintang tim nasional Mesir, menyampaikan pesan yang mengharukan kepada legenda Mohamed Abu Treika, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas pujian yang diberikan “El Magico” kepadanya, serta mengungkapkan harapannya untuk dapat bertemu dengannya secara langsung.

Timnas Mesir lolos untuk pertama kalinya dalam sejarahnya ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Australia (4-2) melalui adu penalti usai imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Ashour mengatakan melalui jaringan “BeIN Sports”: “Ketika saya tahu bahwa Abu Treika berbicara tentang saya, saya sangat senang, dan saya ingin menyampaikan pesan kepadanya: impian seumur hidup saya adalah bertemu dengan Anda.”

Pemain Al-Ahly itu menambahkan: “Semua orang bilang saya mirip Abu Treika. Saya berusaha menjadi (seperempat) Abu Treika,” dengan kerendahan hati yang mencolok dari gelandang serang timnas Mesir yang menampilkan performa luar biasa di Piala Dunia.

Abu Treika pun tak lama kemudian membalas Imam: “Kamu sudah menjadi lebih baik dari Abu Treika… Kamu mencetak dua gol di Piala Dunia (melawan Belgia dan Australia), dan tampil gemilang di turnamen besar itu.”

Namun, “El Magico” tidak hanya memberikan pujian, melainkan juga memberikan saran teknis kepada Ashour: “Dalam hal-hal yang perlu kamu kembangkan, kamu harus bermain sesuai dengan pola pikir para pemain di sekitarmu. Pemain dengan pemikiran yang lebih tinggi akan memudahkan pemain dengan pemikiran yang lebih rendah.”

Abu Treika menutup pembicaraannya: “Saya mendoakan kesuksesan untuknya, dan semoga Tuhan menjauhkannya dari cedera.”