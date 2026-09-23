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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Video: Bukan di kepala, Donis ungkap jenis cedera Al-Aqidi dan posisinya di "Piala Teluk 27"

N. Al-Aqidi
G. Donis
Saudi Arabia
Saudi Arabia vs Kuwait
Kuwait
Gulf Cup
Arab Saudi
Yunani
Kuwait

Cedera pada siku, bukan kepala

Cedera mendadak yang dialami kiper Nawaf Al-Aqidi menimbulkan kekhawatiran di dalam kubu timnas Arab Saudi, setelah pelatih Georgios Donis terpaksa menariknya keluar dan menurunkan rekan setimnya, Mohammed Al-Owais, dalam pertandingan Arab Saudi di ajang Piala Teluk "Khaleeji 27".

Keluarnya Al-Aqidi secara terpaksa membuka berbagai pertanyaan seputar jenis cedera dan tingkat keparahannya, terlebih ia merupakan salah satu pilar utama dalam skuad timnas Arab Saudi.

Dalam konferensi pers usai laga, Donis berupaya menjelaskan situasi dan mengungkap fakta sebenarnya soal cedera tersebut, sekaligus membantah kabar yang beredar bahwa sang kiper mengalami cedera di kepala.

Pelatih asal Yunani itu berkata: "Nawaf Al-Aqidi sama sekali tidak mengalami cedera di kepala, melainkan cedera di tangannya, dan kami akan melihat tingkat keparahan cedera itu dalam beberapa jam ke depan."

Donis menambahkan dengan nada tegas: "Jika masalahnya besar, kami harus menggantinya dari daftar pemain."

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Pelatih timnas itu kembali menegaskan diagnosis awal dengan mengatakan: "Al-Aqidi mengalami cedera di siku, dan kami akan mengevaluasi kondisinya secara cermat, dan jika terpaksa kami akan menggantinya dengan pemain lain."

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Sang kiper diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis menyeluruh dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan lama absennya dan kemungkinan kelanjutannya bersama timnas Arab Saudi di sisa perjalanan turnamen Piala Teluk.

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