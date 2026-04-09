Video: Bukan Al-Nassr... Siapa yang memimpin klasemen Liga Saudi tanpa kesalahan wasit?

Seorang pakar wasit melontarkan pernyataan mengejutkan, setelah menegaskan bahwa Al-Nassr tidak akan menjadi pemuncak klasemen Liga Saudi, asalkan tidak ada kesalahan wasit terkait tendangan penalti pada musim ini.

Al-Nassr memimpin klasemen Liga Saudi dengan 70 poin, unggul dua poin dari Al-Hilal di posisi kedua, dan empat poin dari Al-Ahli di posisi ketiga, namun mereka telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit daripada keduanya.

Ahli wasit Fahd Al-Mardasi mengatakan dalam wawancara dengan program "Nadina" di saluran "MBC 1": "Al-Ahli tergelincir dalam 3 pertandingan, karena 5 tendangan penalti yang seharusnya mereka dapatkan, namun tidak diberikan."

Ia menjelaskan: "Tidak ada penalti yang diberikan kepada Al-Ahli dalam pertandingan melawan Al-Ittifaq di babak pertama, begitu pula dua penalti saat melawan Al-Riyadh di babak yang sama, serta dua penalti lainnya dalam pertandingan terakhir melawan Al-Fayha, dan mereka dirugikan oleh keputusan-keputusan tersebut."

Baca juga: Video.. Ahli wasit membebaskan Ivan Tony dari tuduhan berbohong dalam insiden wasit keempat

Dia menambahkan: "Ada tendangan penalti lain yang tidak diberikan kepada Al-Ahli, tetapi itu terjadi dalam pertandingan melawan Al-Hazm yang dimenangkannya, jadi keputusan tersebut tidak memengaruhi hasil pertandingan."

Jurnalis Abdulrahman Al-Hamidi berkomentar mengenai hal itu: "Al-Ahli terpuruk dalam 3 pertandingan karena keputusan wasit, dan kehilangan 9 poin karenanya, sementara mereka memiliki 66 poin, yang berarti mereka seharusnya mencapai 75 poin, yang akan menempatkan mereka di puncak klasemen."