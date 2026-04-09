Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Video: Bukan Al-Nassr... Siapa yang memimpin klasemen Liga Saudi tanpa kesalahan wasit?

Liga Roshen telah menerima banyak keluhan terkait wasit dalam beberapa waktu terakhir

Seorang pakar wasit melontarkan pernyataan mengejutkan, setelah menegaskan bahwa Al-Nassr tidak akan menjadi pemuncak klasemen Liga Saudi, asalkan tidak ada kesalahan wasit terkait tendangan penalti pada musim ini.

Al-Nassr memimpin klasemen Liga Saudi dengan 70 poin, unggul dua poin dari Al-Hilal di posisi kedua, dan empat poin dari Al-Ahli di posisi ketiga, namun mereka telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit daripada keduanya.

Ahli wasit Fahd Al-Mardasi mengatakan dalam wawancara dengan program "Nadina" di saluran "MBC 1": "Al-Ahli tergelincir dalam 3 pertandingan, karena 5 tendangan penalti yang seharusnya mereka dapatkan, namun tidak diberikan."

Ia menjelaskan: "Tidak ada penalti yang diberikan kepada Al-Ahli dalam pertandingan melawan Al-Ittifaq di babak pertama, begitu pula dua penalti saat melawan Al-Riyadh di babak yang sama, serta dua penalti lainnya dalam pertandingan terakhir melawan Al-Fayha, dan mereka dirugikan oleh keputusan-keputusan tersebut."

Baca juga: Video.. Ahli wasit membebaskan Ivan Tony dari tuduhan berbohong dalam insiden wasit keempat

Dia menambahkan: "Ada tendangan penalti lain yang tidak diberikan kepada Al-Ahli, tetapi itu terjadi dalam pertandingan melawan Al-Hazm yang dimenangkannya, jadi keputusan tersebut tidak memengaruhi hasil pertandingan."

Jurnalis Abdulrahman Al-Hamidi berkomentar mengenai hal itu: "Al-Ahli terpuruk dalam 3 pertandingan karena keputusan wasit, dan kehilangan 9 poin karenanya, sementara mereka memiliki 66 poin, yang berarti mereka seharusnya mencapai 75 poin, yang akan menempatkan mereka di puncak klasemen."

