Timnas Brasil tampaknya belum menemukan jalan menuju stabilitas, bahkan terus menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan menjelang ajang-ajang besar. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Australia, hari Jumat ini, dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Queensland Country Bank, timnas asuhan Carlo Ancelotti kembali menunjukkan masalah yang jelas dalam penampilan, di tengah pertanyaan yang kian bertambah tentang kemampuannya untuk memulihkan kewibawaannya.

Meski Brasil menyelamatkan diri dari kekalahan yang memalukan berkat gol penyeimbang yang dicetak pemain Bournemouth, Ryan, pada masa injury time, gol tersebut tidak menutupi gambaran suram yang ditunjukkan Selecao. Tim itu kesulitan karena membuang peluang, kurang efektif di depan gawang, di samping kerapuhan pertahanan yang nyaris memberi mereka kekalahan baru.

Nestory Irankunda sempat membawa Australia unggul, melalui tendangan bebas yang indah, memanfaatkan kondisi kekacauan yang tampak pada lini pertahanan Brasil. Sementara Australia tampak lebih disiplin dan mampu memanfaatkan ruang, timnas Brasil meninggalkan banyak celah dan membuka diri terhadap serangan balik.









Pertandingan itu kembali menunjukkan bahwa proses pembangunan ulang timnas Brasil masih jauh dari selesai. Lini belakang kehilangan ketenangan dan keselarasan, dan Douglas Santos menjadi salah satu pemain yang paling kesulitan, baik dalam hal penempatan posisi, duel, maupun kontribusi menyerang, demikian dilaporkan situs Prancis "Foot Mercato".









Di sisi lain, lini depan tidak memberikan cukup untuk mengubah keadaan. Vinicius Junior tampil jauh dari levelnya, sementara Endrick kesulitan untuk meninggalkan jejaknya di sepertiga akhir sebelum digantikan pada menit ke-65. Umpan menentukan Raphinha menjadi salah satu momen positif terbaik Brasil, terutama dengan penampilan gemilangnya yang mencolok sejak awal musim bersama Barcelona.

Hasil imbang itu mengembalikan Carlo Ancelotti ke pusaran kritik, setelah sampai saat ini gagal memberikan timnas identitas yang jelas dan stabil. Dengan berlanjutnya hasil-hasil yang mengecewakan, tanda tanya semakin bertambah seputar proyek yang dipimpin pelatih asal Italia itu, terutama di tengah harapan besar yang mengelilingi timnas Brasil.

Ancelotti menerima gaji tahunan yang diperkirakan sekitar 10 juta euro, sementara kontraknya berlaku hingga tahun 2030, hal yang meninggikan tingkat ekspektasi terkait kemampuannya untuk membawa Brasil bersaing memperebutkan gelar-gelar besar.

Di antara pertahanan yang goyah, serangan yang kehilangan ketajaman, dan pelatih yang masih mencari formula ideal, Brasil tampak terjebak dalam tahap pembangunan ulang yang terbuka tanpa akhir yang jelas, hal yang menempatkan Ancelotti dan para pemainnya di hadapan tugas berat untuk memulihkan karakter timnas yang selama ini terbiasa berdiri di puncak sepak bola dunia.







