Video: Brasil menghancurkan Skotlandia pada malam kembalinya Neymar yang gemilang

Ini bukan sekadar pertandingan penutup babak penyisihan grup, melainkan malam di mana “Seleção” kembali menunjukkan kejayaannya sepenuhnya... Dengan kemenangan telak 3-0 atas Skotlandia, di mana timnas Brasil menghujani gawang lawan dan membuat tribun penonton bergemuruh karena kegembiraan, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Momen paling menonjol adalah kembalinya sang pesulap, Neymar da Silva, ke lapangan hijau setelah absen lama yang membuat para penggemarnya merindukannya, untuk segera meninggalkan jejaknya dan memimpin pasukan Samba ke puncak Grup F dengan rekor sempurna.

Grup ini memang tidak mudah, dengan kehadiran Maroko yang gigih dan Haiti yang penuh ambisi, namun Brasil berhasil menguasai puncak klasemen dengan layak, menegaskan bahwa jalan mereka menuju gelar keenam dimulai dari sini, dan bahwa “nomor 10” siap menulis bab baru dalam sejarah kejayaan.

Gol-gol Brasil dicetak oleh Vinícius Júnior (dua gol) pada menit ke-7 dan 45+3, sedangkan gol ketiga dicetak oleh Matheus Cunha, sehingga tim Samba memuncaki grup dengan raihan 7 poin, unggul selisih gol atas Maroko yang memiliki jumlah poin yang sama.

Babak Pertama: Brasil Menguasai Permainan dan Vinícius Mencetak Dua Gol

Pertandingan dimulai dengan serangan agresif yang jelas dari Brasil, di mana “Seleção” menerapkan tekanan tinggi sejak menit-menit awal. Pada menit kelima, Vinícius Júnior berhasil membuka skor dengan tendangan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti, memanfaatkan umpan terobosan dari Ryan, sehingga Brasil unggul 1-0 tanpa balasan.

Skotlandia membalas dengan serangan balik cepat melalui McTominay dan McLean, namun pertahanan Brasil berhasil menghalau ancaman tersebut.

Pada menit ke-18, Brasil membuang peluang berbahaya setelah serangan balik cepat yang dipimpin Vinícius dan dihalau oleh Robertson ke tendangan sudut. Kemudian pada menit ke-22, gol kedua Vinícius Junior dianulir setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR).

Brasil terus mendominasi lini tengah berkat Bakita dan Casemiro, sementara Skotlandia berusaha menekan untuk mencari gol penyama kedudukan, terutama pada menit ke-29 dan ke-35 melalui umpan silang Makin dan serangan balik McTominay.

Meskipun pertahanan Brasil sempat mengalami kesulitan di beberapa momen, barisan belakang tetap mempertahankan keunggulan 1-0 hingga menit ke-40.

Menjelang akhir babak pertama, tempo pertandingan meningkat dan pertarungan di lini tengah semakin sengit. Pemain Brasil, Konya, membuang peluang emas pada menit ke-45 setelah kiper Skotlandia melakukan penyelamatan gemilang, sehingga skor tetap 1-0 hingga detik-detik terakhir.

Pada menit ketiga tambahan waktu (45+3), Vinícius Júnior menambah gol kedua melalui sundulan keras dari jarak dekat ke sudut kiri atas gawang, memanfaatkan umpan silang akurat dari Bruno Guimarães, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Brasil yang nyaman dengan skor 2-0.

Babak Kedua: Brasil Terus Menguasai Permainan dan Memperlebar Keunggulan

Timnas Brasil memasuki babak kedua dengan sangat agresif, menguasai bola dan menerapkan tekanan tinggi pada menit-menit awal melalui Vinícius Júnior, Rocha, dan Paquetá.

Skotlandia membalas dengan serangan balik cepat melalui McKenna dan McLean, namun Brasil tetap mempertahankan keunggulan nyaman 2-0.

Pada menit ke-51, Vinícius Júnior nyaris mencetak hat-trick setelah menerima umpan silang yang akurat dan menerobos ke dalam kotak penalti, namun kiper Angus Jan melakukan intervensi tepat waktu dan menyelamatkan situasi dengan gemilang. Setelah itu, tim Brasil terus mempertahankan dominasi mutlak mereka atas jalannya pertandingan.

Setelah satu jam pertandingan, gol ketiga untuk Seleção tercipta pada menit ke-60, di mana Matheus Cunha mencetak gol indah melalui tendangan keras kaki kanan dari tengah kotak penalti ke sudut bawah kanan gawang, memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Guimarães, sehingga skor menjadi 3-0.

Pada menit ke-76, pelatih Brasil melakukan pergantian pemain ofensif dengan memasukkan Neymar da Silva menggantikan Matheus Cunha, sementara tim Brasil membuang peluang gol keempat setelah serangan balik cepat dan terkoordinasi yang berakhir dengan bola yang meleset tipis di samping tiang gawang.

Pada menit ke-82, Brasil melakukan dua pergantian pemain tambahan dengan memasukkan Endrick menggantikan Ryan, dan Alex Sandro menggantikan Douglas Santos, sehingga babak kedua berakhir dengan dominasi penuh dan keunggulan nyaman 3-0 atas Skotlandia.

Pada menit ke-89, Neymar mendapatkan tendangan bebas di sayap kiri, namun hal itu tidak menghasilkan serangan yang berbahaya, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Samba dengan skor 3-0.