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Kiper Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, memuji Liga Roshn Saudi. Ia menilai kompetisi tersebut mirip dengan Liga Spanyol atau La Liga, tempat ia menghabiskan sebagian besar kariernya sebelum bergabung dengan Al Hilal.

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Al Hilal menggelar konferensi pers istimewa dengan menghadirkan 20 anak di Pusat Olahraga Al-Majdiyah. Anak-anak tersebut mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Yassine Bounou dan rekan setimnya, gelandang asal Arab Saudi, Mohamed Kanno.

"Menurut saya, perbedaan antara Liga Roshn dan La Liga ada pada cuacanya, yang memang terasa berbeda antara Spanyol dan Arab Saudi," kata Bounou dalam pernyataan yang sebagian dipublikasikan Al Hilal melalui kanal YouTube resmi klub.

Ia menambahkan: "Di beberapa pertandingan juga ada perbedaan di antara sejumlah klub, tetapi secara umum saya melihat Liga Saudi memiliki tingkat persaingan yang tinggi, sama seperti Liga Spanyol."

Kiper asal Maroko itu juga menjawab pertanyaan mengenai alasannya memilih bermain untuk Al Hilal ketimbang klub-klub Liga Roshn lainnya. "Al Hilal adalah raksasa Asia dan memiliki sejarah yang besar. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menjadi bagian dari skuad ini," jawabnya.

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"Saya sangat bangga bisa pindah ke klub sebesar Al Hilal dan mengenakan seragamnya. Itu sebuah kehormatan besar, dan saya merasakan tanggung jawab yang besar. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim yang menyambut saya dan membuat saya merasa berada di tengah keluarga sendiri," lanjutnya.

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Soal apa yang membedakan suporter Al Hilal dengan pendukung klub lain, Bounou mengatakan: "Suporter Al Hilal membuat Anda merasa tidak ada pertandingan kecil. Mereka membebankan tanggung jawab besar kepada Anda, dan hal itulah yang membuat klub ini selalu berada di puncak dengan gelar dan kejayaan."

Kiper asal Maroko itu juga membahas penyelamatan terbaik sepanjang kariernya. Ia memilih penyelamatan yang ia lakukan saat Al Hilal menang 4-3 atas Manchester City di babak 16 besar Piala Dunia Antarklub 2025 di Amerika Serikat.

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Di sisi lain, Bounou enggan memilih satu penyerang yang ingin ia hadapi. "Saya sudah menghadapi banyak penyerang, dan menghadapi mereka adalah kehormatan bagi saya. Tidak ada satu penyerang tertentu yang ingin saya hadapi, tetapi saya merasa terhormat bisa berhadapan dengan semua penyerang hebat yang pernah bermain melawan saya," ujarnya.

Ia menutup: "Di luar sepak bola, saya suka bersepeda. Seandainya tidak berkarier di sepak bola, mungkin saya akan menjadi guru seperti ayah saya. Saya menyukai posisi kiper sejak kecil karena sarung tangannya, dan seandainya bermain di posisi selain kiper, saya akan menjadi penyerang."

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Sebagai catatan, Bounou bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2023 dari klub Spanyol, Sevilla. Sejauh ini ia telah membantu Al Hilal meraih lima gelar, di antaranya Liga Roshn 2024, dua gelar Piala Khadim al-Haramain asy-Syarifain (King's Cup), serta dua gelar Piala Super Saudi.

Sebelum berkiprah di Liga Roshn, Bounou menghabiskan sebagian besar kariernya di Liga Spanyol. Ia bergabung dengan tim reserve Atletico Madrid dari klub Maroko, Wydad, pada musim panas 2012, sebelum dipromosikan ke tim utama pada awal musim berikutnya.

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Namun, Bounou tidak mendapatkan kesempatan di klub ibu kota Spanyol tersebut. Ia kemudian dipinjamkan ke Real Zaragoza, lalu pindah secara permanen ke Girona, sebelum akhirnya bergabung dengan Sevilla, tempat ia menjalani periode terbaik dalam kariernya antara 2019 dan 2023.

Pencapaian terbesar kiper asal Maroko itu bersama tim Andalusia tersebut adalah dua gelar Liga Europa pada 2020 dan 2023, sebelum ia langsung hijrah ke Al Hilal.