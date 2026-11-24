Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manchester City lolos dari kekalahan yang sudah di depan mata di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya saat menjamu Napoli. City mencuri hasil imbang dramatis 2-2 pada laga yang mempertemukan kedua tim hari ini, Selasa, dalam pertandingan kelima fase liga Liga Champions.

Iklan

Rasmus Hojlund membawa Napoli unggul pada menit ke-55. Gilmour bergerak maju dan mengirim bola kepada Hojlund, yang menciptakan ruang yang cukup dari kawalan Guehi sebelum melepaskan tembakan keras yang melewati Donnarumma dan bersarang di sudut jauh gawang.

Manchester City menyamakan kedudukan berkat gol indah pemain asal Maroko, Ayoub Bouaddi, yang merupakan gol pertamanya bersama tim asal Inggris tersebut.

Gol itu tercipta pada menit ke-67 dari skema sepak pojok pendek lain yang dieksekusi dengan apik. Doku mengirim umpan ke belakang kepada Bouaddi yang tidak terkawal di dalam kotak penalti, dan Bouaddi melepaskan sepakan langsung yang memukau hingga bola bersarang di gawang.

Pada menit ke-76, Noa Lang mencetak gol kedua Napoli. Politano mengirim bola kepada Spinazzola di sisi kanan, lalu Spinazzola melepaskan umpan silang apik yang diselesaikan Lang, yang tidak terkawal, menjadi gol lewat sepakan menawan yang melewati Donnarumma.

Iklan Iklan

Saat laga tampaknya akan berakhir dengan kemenangan Napoli, Rayan Cherki mencetak gol penyeimbang untuk Manchester City pada menit ke-86.

Topik Terkait

Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 10 poin dan menempati peringkat keenam, sementara Napoli mengumpulkan 4 poin dan berada di peringkat ke-27.

Sarat Drama

Tim tamu, yang belum pernah menang di kandang tim Inggris mana pun, berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-55 ketika mantan penyerang Manchester United, Hojlund, kembali menghantui rival lamanya lewat tembakan keras yang melewati Donnarumma.

Iklan

City membalas di pertengahan babak kedua ketika Bouaddi melepaskan sepakan langsung yang memukau untuk mencetak gol pertamanya bersama tim utama sepanjang kariernya.

Napoli, yang mencatat xG (ekspektasi gol) sebesar 0,61 berbanding 1,41 milik Manchester City, kembali unggul pada menit ke-76 melalui serangan balik cepat. O'Reilly terkecoh dan keluar dari posisinya, sehingga Spinazzola leluasa menusuk dan mengirim umpan silang kepada Lang yang langsung menyepaknya ke gawang.

Iklan

Namun, tuan rumah kembali menemukan jalan empat menit sebelum waktu normal berakhir, ketika Cherki menusuk ke dalam kotak penalti dan menaklukkan kiper Milinkovic-Savic dari sudut sempit.

Meski terus berupaya hingga menit-menit akhir, Manchester City gagal meraih kemenangan di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya.

Iklan

Kini Manchester City harus segera bersiap sebelum bertandang ke markas Arsenal, juara bertahan Liga Primer Inggris, pada hari Minggu dalam laga besar yang sangat dinantikan.

Di hari yang sama, Napoli akan bertandang ke markas Sassuolo dengan harapan memperbaiki posisinya di klasemen, mengingat saat ini mereka berada di peringkat kedelapan Serie A.