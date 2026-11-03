Bayern Munich unggul 1-0 atas tuan rumah Atletico Madrid dalam laga yang digelar di Stadion Metropolitano, dalam lanjutan pertandingan pekan keempat fase liga ajang Liga Champions Eropa, setelah tim Bavaria itu memanfaatkan blunder fatal dari bek Robin Le Normand, untuk menggetarkan gawang tuan rumah di awal babak kedua.

Gol keunggulan tercipta pada menit ke-54, setelah Le Normand menerima bola di dalam kotak penalti Atletico Madrid, namun ia terlambat mengambil keputusan, baik untuk mengoper maupun menghalau bola dari area berbahaya, sehingga pemain muda Lennart Karl menekannya dan berhasil merebut bola darinya, sebelum menempatkannya ke dalam gawang, memanfaatkan hadiah pertahanan yang tak terduga dari tim Spanyol tersebut.

Pelatih Atletico, Diego Simeone, tidak menunggu lama setelah gol itu, karena ia dengan cepat melakukan tiga pergantian sekaligus, dalam upaya memperbaiki keadaan dan kembali ke dalam pertandingan. Le Normand menjadi salah satu pemain yang ditarik keluar setelah kesalahan yang membuat timnya kebobolan satu gol, di mana Koke masuk menggantikannya, sementara Alexander Sorloth dan Alex Baena ditarik keluar, dan masuk Ademola Lookman serta Lee Kang-in.

Kedua tim memasuki laga ini demi memperbaiki posisi masing-masing di klasemen fase liga, di mana Bayern Munich menempati peringkat kelima belas di klasemen Liga Champions Eropa sebelum laga hari ini dengan koleksi 5 poin, setelah melalui 3 pertandingan, berselisih satu poin dari Atletico Madrid yang menempati peringkat kedelapan belas.