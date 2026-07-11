Video: Bintang Timnas Mesir membela "sikap egois" Marmoush... dan mengutip penderitaan Iran

Rami Rabia, bintang tim nasional Mesir, membela rekan senegaranya Omar Marmoush, setelah yang terakhir mendapat kritik akibat penurunan performanya selama Piala Dunia.

Timnas Mesir berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sebelum akhirnya kalah tipis dari Argentina dengan skor 2-3.

Rabia, dalam penampilannya di saluran MBC Masr, mengatakan bahwa Marmoush adalah pemain hebat, sambil menjelaskan bahwa bintang-bintang besar seperti Mohamed Salah dan Marmoush selalu berada di bawah pengawasan ketat lawan, karena mereka memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan kapan saja.

Ia menambahkan bahwa tuduhan bahwa Marmoush egois tidaklah tepat, sambil menegaskan bahwa seorang pemain hebat terkadang harus menunjukkan inisiatif individu di lapangan, karena ia memiliki solusi dan kepercayaan diri yang membantunya memanfaatkan peluang.

Rabia mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Marmoush sebelum pertandingan melawan Australia, sambil mencatat bahwa bintang Manchester City itu mendiskusikan instruksi taktis dan hal-hal yang perlu dilakukannya di lapangan, yang mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab yang ia rasakan terhadap Mesir, meskipun dihadapkan pada tekanan yang kadang-kadang dapat mendorongnya untuk mengambil keputusan yang salah.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Omar Marmoush di lapangan memberikan kekuatan serangan yang besar bagi Mesir, dengan mengutip pertandingan melawan Iran, di mana beberapa pemain lawan mengakui bahwa mereka kesulitan menghentikan bintang City tersebut.

Rabia mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap bintang besar selalu berada di bawah sorotan, dan bahwa Marmoush terus berupaya membantu tim nasional Mesir, namun tekanan luar biasa yang dihadapinya terkadang dapat menyebabkan terbuangnya peluang-peluang yang tampaknya mudah.