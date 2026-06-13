Penyerang Swiss Breel Embolo mencatatkan namanya dalam sejarah tim nasional negaranya di Piala Dunia berkat gol yang dicetaknya ke gawang Qatar pada Sabtu malam, dalam laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026.

Kedua tim bermain di Grup B bersama Kanada (tuan rumah) dan Bosnia dan Herzegovina, yang sebelumnya bermain imbang dengan skor 1-1.

Meskipun keabsahan gol Embolo memicu kontroversi karena adanya kemungkinan besar adanya offside pada penyerang Swiss sebelum penalti diberikan, namun gol yang dicetak pemain keturunan Kamerun ini menempatkannya pada posisi bersejarah.

Menurut Opta, "Breel Embolo mencatatkan namanya sebagai pemain keenam dalam sejarah timnas Swiss yang berhasil mencetak gol di lebih dari satu edisi Piala Dunia (setelah mencetak gol di Piala Dunia Qatar), dan hanya dikalahkan oleh Xherdan Shaqiri yang mencetak gol di tiga edisi berbeda."

Jaringan tersebut menambahkan bahwa, seperti Imbulo, "André Abegglen, Blerim Dzemaili, Jacques Fatton, dan Granit Xhaka juga pernah mencetak gol di dua edisi Piala Dunia yang berbeda."

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Menurut statistik Mr. Sheph, "Bril Imbulo menjadi pemain ketiga dalam sejarah yang mencetak tiga gol pertamanya di Piala Dunia melawan tim dari Afrika, Eropa, dan Asia setelah:

James Rodríguez dari Kolombia melawan Pantai Gading, Yunani, dan Jepang.

Artem Dzyuba dari Rusia melawan Arab Saudi, Mesir, dan Spanyol.

Sedangkan tiga gol Embolo tercipta di Piala Dunia 2022 dan 2026 melawan Kamerun, Serbia, dan Qatar hari ini.

Pertandingan berakhir imbang antara Qatar dan Swiss dengan skor 1-1, di mana Khoukhi Boualem mencetak gol untuk Al-Anabi pada menit ke-95+5.