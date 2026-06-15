Video: Bintang Swedia mencetak gol cepat ke gawang Tunisia dan menolak merayakannya

Yassin Al-Ayari mencetak gol cepat untuk timnas Swedia ke gawang Tunisia, tepatnya pada menit ketujuh, dalam pertandingan kedua tim dini hari Senin ini, dalam rangkaian pertandingan putaran pertama Grup 5 Piala Dunia 2026.

Gol tersebut tercipta setelah terjadi kekacauan di lini pertahanan, disertai kesalahan dari kiper Mahib Chammakh, sehingga bola sampai ke Victor Gokiris yang menendang bola yang kemudian dihalau oleh pertahanan Tunisia dari garis gawang, untuk kemudian disambut oleh Al-Ayari yang melepaskan tendangan keras ke gawang.

Al-Ayari, pemain Brighton asal Inggris, menolak merayakan golnya ke gawang Tunisia, dan mengangkat tangannya sebagai tanda permintaan maaf, di tengah kegembiraan rekan-rekannya atas gol awal tersebut.

Al-Ayari memiliki keturunan Tunisia, karena ia lahir di Swedia dari ayah Tunisia dan ibu Maroko, namun ia akhirnya memilih mewakili tim nasional Swedia, meskipun ia juga memiliki hak untuk mewakili Tunisia dan Maroko.

Perlu dicatat bahwa timnas Tunisia dan Swedia bersaing di Grup 5 bersama Belanda dan Jepang, yang bermain imbang pada Minggu malam dengan skor 2-2.







