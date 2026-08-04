Video: Bintang Madrid dalam dekapan Barcelona, Mbappe picu kontroversi bersama kekasihnya sebelum kembali ke Madrid

Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, dan model Spanyol, Ester Exposito, kembali menjadi sorotan setelah kemunculan mereka di Barcelona dalam liburan romantis terbaru, sebagai bagian dari rangkaian perjalanan bersama yang memperkuat spekulasi adanya hubungan asmara yang stabil di antara keduanya.

Jurnalis Spanyol, Javi Hoyos, mengunggah sebuah video melalui media sosial yang menampilkan foto-foto hasil bidikan sebuah akun yang mengkhususkan diri pada rencana perjalanan, memperlihatkan pasangan itu tengah berkeliling di dalam Gereja Sagrada Familia, salah satu monumen paling terkenal dan paling banyak dikunjungi di Spanyol, dalam momen-momen intim saat mereka menyimak penjelasan dari para pemandu wisata.

Barcelona, persinggahan terakhir sebelum kembali ke lapangan

Mbappe memilih kota Catalunya itu sebagai destinasi untuk menutup liburan musim panasnya, di mana ia memasuki tahap terakhir sebelum kembali ke tugas-tugas olahraganya bersama Real Madrid untuk persiapan menyambut musim baru.

Barcelona, dengan perpaduan unik antara budaya, arsitektur, dan privasi, menjadi tempat ideal untuk kunjungan romantis yang memadukan ketenangan dan pengalaman budaya yang kaya, terlebih dengan kedekatan geografisnya dengan Madrid, yang menjadikannya destinasi sempurna bagi pemain Prancis itu di hari-hari terakhir liburannya.

Tur khusus di Gereja Sagrada Familia

Selama berada di kota Catalunya itu, Mbappe dan Ester Exposito memanfaatkan kesempatan untuk menikmati tur khusus ditemani seorang pemandu wisata di Gereja Sagrada Familia, mahakarya arsitektur ternama karya arsitek Catalunya, Antoni Gaudi.

Foto-foto yang bocor itu memperlihatkan keduanya tengah berkeliling di dalam gereja, menyimak dengan penuh perhatian penjelasan para pemandu, dan mengamati detail-detail arsitekturnya yang unik dengan cermat, dalam pemandangan yang mencerminkan minat bersama mereka terhadap seni dan budaya.

Foto bocoran yang menegaskan kehadiran

Foto-foto yang diambil secara diam-diam oleh para pengunjung lain gereja itu sudah cukup untuk kembali membangkitkan perhatian media terhadap pasangan tersebut, yang masih mengutamakan privasi meski sorotan media terus mengelilingi keduanya.

Bidikan yang bocor itu memperlihatkan pasangan tersebut memasuki pelataran gereja dan bertukar momen-momen intim selama tur, dalam pemandangan yang mencerminkan sifat hubungan erat yang mempersatukan keduanya jauh dari sorotan.

Perjalanan yang beragam menegaskan stabilitas hubungan

Meski tak satu pun dari kedua pihak yang mengonfirmasi hubungan mereka secara resmi, foto-foto dan perjalanan yang mereka bagikan dalam beberapa bulan terakhir memperkuat spekulasi adanya hubungan asmara yang stabil di antara keduanya.

Dari Paris hingga Miami, melintasi berbagai kota Eropa, pasangan itu telah melakukan serangkaian perjalanan yang menarik perhatian publik dan media, sebagai indikasi jelas bahwa hubungan di antara keduanya terus berkembang secara stabil.