Membahas pengaruh Michael Carrick terhadap kariernya, setelah pelatih Manchester United itu menangani tim di Riverside Stadium antara 2022 dan 2025, Hackney mengenang: "Dia lebih banyak menekankan permainan dengan bola, dan itu relevan di Championship karena kami banyak menguasai bola.

"Dia sosok yang tepat bagi saya dan para gelandang lainnya karena kami dibagi ke dalam kelompok-kelompok, yaitu gelandang, bek, dan penyerang, dan dia sering bersama kami. Saat belajar darinya, Anda menyerap semua yang dia katakan dan berusaha menerapkannya dalam permainan. Saya belajar banyak darinya."

Hackney dan Middlesbrough mendapat tempat di final play-off Championship pada musim 2025/26 meski kalah dari Southampton di semi-final. Skandal Spygate yang menggemparkan sepakbola Inggris pada Mei lalu membuat Southampton dilarang tampil dalam laga puncak di Wembley dan Middlesbrough kembali mendapat tempat. Gelandang Everton itu menjelaskan betapa sulit dipercayanya situasi tersebut.

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Dia berkata: "Saat itu saya sedang cedera, jadi saya tidak ikut sesi latihan ketika dia (analis Southampton William Salt) ketahuan [memata-matai]. Saya sedang kembali dari pemeriksaan pemindaian bersama fisioterapis di mobil dan kami melihat semuanya terjadi. Kami kembali dan dia bilang, 'oh, ada orang tak dikenal yang menonton latihan'. Kami kemudian menjalani pertandingan itu dan hasilnya tidak sesuai rencana. Semua orang terpukul secara emosional, lalu kami libur pada akhir pekan dan kembali berlatih pada Senin.

"Situasinya gila. Kami memainkan pertandingan-pertandingan kecil setelah baru saja kalah di semi-final dan beberapa orang berkata, 'ayolah, kita tidak bisa terus begini'. Lalu, semakin lama prosesnya, semakin banyak sesi latihan yang kami jalani, dan kami mulai berpikir, 'mungkin kami harus kembali fokus'. Kami [lalu tiba-tiba] berada di final. Rasanya memilukan [kalah dari Hull]."

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