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Dalam sekejap, lapangan berubah dari tempat latihan menjadi lokasi operasi keamanan yang berujung pada penangkapan salah satu bintang Vasco da Gama, dalam kasus yang mengguncang seluruh sepak bola Brasil.

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Kepolisian Brasil menangkap David Correa, penyerang Vasco da Gama, hari ini, Kamis, di Rio de Janeiro, sebagai bagian dari penyelidikan besar terkait penyelundupan narkoba dan senjata serta pencucian uang, menurut keterangan Kepolisian Sipil Rio de Janeiro.

Media Brasil, "Globo News", menegaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas perintah pengadilan Negara Bagian Espírito Santo, kampung halaman sang pemain, dalam operasi keamanan bernama Operasi "A Tropa", yang menyasar jaringan yang diduga terlibat dalam kejahatan serius.

Sebuah video memperlihatkan sang penyerang mengenakan seragam latihan dan didampingi sejumlah petugas di luar pusat latihan Vasco da Gama di kawasan Jacarepaguá, pemandangan yang mengejutkan para pendukung klub.

Rincian yang terungkap menunjukkan bahwa para petugas tiba di pusat latihan dengan dua mobil patroli sesaat sebelum sesi latihan dimulai, dan disambut oleh pelatih kepala Felipe Maestro serta direktur sepak bola Clauber Rocha.

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David sedang berada di lapangan saat operasi berlangsung. Polisi menyita ponselnya dan menolak permintaannya untuk mandi sebelum ia dibawa ke kantor polisi.

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Penangkapan ini sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan bagi pihak berwenang. Menurut media Brasil tersebut, sang pemain sebelumnya sudah diwajibkan menyerahkan paspornya kepada polisi atas perintah pengadilan pada akhir Oktober lalu, sebagai bagian dari penyelidikan yang sama.

Berdasarkan putusan pengadilan, hakim Cristina Eller Pimenta Bernardo dari Pengadilan Pidana Kelima Serra, Negara Bagian Espírito Santo, merujuk pada pesan-pesan yang diambil dari ponsel David serta kesaksian yang dikumpulkan selama penyelidikan. Hal itu berujung pada perintah penahanan sementara terhadap sang penyerang karena ia diduga berupaya menghalangi jalannya proses pidana.

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Menurut pengadilan, percakapan antara David dan bek Vila Nova, Heiner, pada Juli 2026 memuat pembicaraan tentang menawarkan uang kepada para saksi, bahkan usulan dari Heiner untuk merekrut pihak ketiga guna merampok salah satu saksi beserta ponselnya.

Dalam sebuah rekaman suara yang dikaitkan dengan David, ia mengatakan telah menawarkan 5.000 real Brasil kepada seorang saksi agar mengubah kesaksiannya. Pengadilan juga menyebut bahwa ia mentransfer 9.000 real Brasil kepada pengacara seorang terdakwa dalam kasus percobaan pembunuhan.

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David, yang dikenal dengan julukan "DVD", berusia 31 tahun dan bermain untuk Vasco da Gama sejak 2024. Musim ini ia telah tampil dalam 46 pertandingan dan mencetak enam gol. Ia tidak tampil dalam laga terakhir timnya di Liga Brasil melawan Bragantino pada Minggu lalu.

Sementara itu, Vasco da Gama merilis pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa sang pemain dibawa ke kantor polisi pada Kamis pagi sebagai pelaksanaan perintah pengadilan. Klub menyatakan bahwa sejak mengetahui situasi tersebut, pihaknya telah menyediakan departemen hukumnya untuk sang pemain dan terus memantau kasus ini dengan saksama, sembari menunggu perkembangannya serta rampungnya proses hukum oleh pihak berwenang.

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Klub menambahkan bahwa demi menghormati proses hukum yang semestinya serta penyelidikan atas fakta-fakta yang ada, pihaknya tidak akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai kasus ini untuk saat ini.