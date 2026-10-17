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Video: Bintang Barcelona akhiri puasa panjangnya di malam pesta lima gol

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
D. Olmo
Spanyol

Dani Olmo, bintang Barcelona, berhasil mengakhiri puasa panjangnya bersama klub Catalan tersebut pada malam kemenangan 5-2 atas Real Betis di pekan kesembilan LaLiga.

Olmo meninggalkan jejaknya dalam kemenangan besar Barca dengan mencetak gol kelima pada menit ke-81 melalui tembakan indah dari luar kotak penalti.

Dengan begitu, Olmo mencatatkan gol pertamanya bersama Barcelona pada musim ini, setelah terakhir kali menjebol gawang lawan pada Maret lalu.

Sebelumnya, surat kabar Sport menjelaskan sebelum laga hari ini bahwa Olmo mengalami kekeringan gol, di mana gol terakhir pemain tersebut dengan kostum Barcelona terjadi pada 15 Maret lalu, saat menghadapi Sevilla, ketika ia melesat ke arah gawang memanfaatkan umpan Marc Bernal, lalu melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kanannya yang bersarang di jala.

Olmo telah menjalani 22 pertandingan dengan kostum Barca sejak golnya ke gawang Sevilla, namun ia tidak mampu mencetak gol lagi hingga akhirnya berhasil menjebol gawang Real Betis.

Sementara gol terakhir Olmo di kompetisi Eropa dengan kostum Barcelona ia cetak pada 21 Januari tahun ini di Praha.

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