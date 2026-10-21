Arsenal menerima pukulan telak di awal laga menghadapi Bayern Munich di Stadion Allianz Arena, pada Rabu malam ini, dalam ajang Liga Champions Eropa.

Bukayo Saka tampil menonjol pada menit-menit awal pertandingan, tetapi ia terjatuh ke tanah setelah 10 menit dan langsung meminta perawatan.

Setelah itu, Mikel Arteta, pelatih Arsenal, memutuskan untuk menggantinya dengan rekannya, Eberechi Eze, sehingga tim Inggris itu kehilangan salah satu bintang utamanya.

Saka keluar dari lapangan sambil terpincang-pincang menahan rasa sakit yang hebat, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai jenis cederanya.

Yang menarik, sang pengganti, Eze, berhasil mencetak gol pertama bagi Arsenal pada menit ke-25.

Odegaard mengirim umpan apik di sisi kiri, dan Eze menerimanya dengan cekatan lalu melesat menuju kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang melewati Neuer menuju gawang.

Hakim garis sempat memberi isyarat adanya posisi offside, tetapi teknologi video membuktikan keabsahan gol tersebut.







