Video: Bintang Amerika mengulangi momen luar biasa yang pernah dilakukan Zidane dan Ronaldinho

Kemenangan Amerika Serikat atas Bosnia dan Herzegovina (2-0) di babak 32 besar Piala Dunia 2026 menandai peristiwa bersejarah yang dipimpin oleh penyerang Folarin Balogun, yang mencetak gol pertama bagi tuan rumah sebelum diusir dari lapangan.

Balugun kini menjadi pemain keempat dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol sekaligus menerima kartu merah dalam satu pertandingan di babak gugur, setelah Zinedine Zidane dari Prancis di final edisi 2006, Ronaldinho dari Brasil di perempat final 2002, dan rekan senegaranya Garrincha di semifinal 1962.









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Selain itu, Balugon, penyerang Monaco asal Prancis, menjadi pemain pertama dari timnas Amerika Serikat yang menerima kartu merah di Piala Dunia, sejak Pablo Mastroeni dan Eddie Bob saat melawan Italia, pada babak penyisihan grup edisi 2006.

Balojon membuka skor untuk Amerika Serikat pada menit ke-45, namun ia melakukan pelanggaran yang membuatnya langsung diusir pada menit ke-64, setelah menginjak pergelangan kaki salah satu pemain Bosnia dalam sebuah perebutan bola, yang diputuskan wasit setelah meninjau tayangan ulang video (VAR).

Dengan kemenangan atas Bosnia, Amerika Serikat akan menghadapi Belgia di babak 16 besar Piala Dunia, setelah kemenangan dramatis “Setan Merah” atas Senegal (3-2) pada babak perpanjangan waktu.



