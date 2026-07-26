Jauh dari lapangan bola basket dan tekanan persiapan menghadapi musim baru, bintang Prancis Victor Wembanyama memanfaatkan liburan musim panasnya dengan cara berbeda, memperlihatkan kecintaannya pada sepak bola dalam sebuah penampilan mencolok yang menyita perhatian para penggemar di media sosial.

Wembanyama tampil dalam sebuah pertandingan sepak bola persahabatan di kota Houston, Amerika Serikat, dengan mengenakan jersey Paris Saint-Germain, dalam momen yang mendapat respons luas setelah video keterampilannya tersebar di berbagai platform media sosial.

Pemain San Antonio Spurs yang memiliki tinggi 2,24 meter itu turut serta dalam pertandingan yang digelar di kompleks "Katy Sports Complex", di mana ia mengejutkan para hadirin dengan sentuhan teknisnya, meski ia dikenal sebagai salah satu bintang paling menonjol di liga basket profesional Amerika.

Menurut apa yang diberitakan surat kabar Le Parisien, Wembanyama mencetak dua gol dalam laga tersebut, salah satunya lewat tendangan keras dengan kaki kanannya, yang ia rayakan dengan menyilangkan kedua lengannya di dada, meniru gaya bintang Prancis Kylian Mbappe. Ia juga menunjukkan keterampilan individu yang mencolok, termasuk gerakan menggiring "roulette".

Pemain itu meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan para hadirin, yang bergegas mengabadikan foto dan video, sebelum sejumlah dari mereka mengambil foto kenang-kenangan bersamanya.

Penampilan ini datang beberapa hari setelah Wembanyama memperpanjang kontraknya dengan San Antonio Spurs selama lima tahun, dalam sebuah kesepakatan yang nilainya diperkirakan sekitar 220 juta euro.

Meski ikut serta dalam pertandingan sepak bola, alasan keberadaannya di Houston berkaitan dengan kelanjutan latihan khusus bola basketnya, di mana untuk tahun kedua secara berturut-turut ia menjalani sesi latihan bersama legenda liga Amerika Hakeem Olajuwon, peraih dua gelar juara liga.

Wembanyama dikenal dengan kecintaannya pada sepak bola, karena ia sebelumnya pernah menghadiri final Piala Dunia 2026 yang dimenangkan Spanyol, dan ia juga ikut serta pada musim panas lalu dalam sebuah pertandingan persahabatan di kota Tokyo, di mana ia mencetak gol dari tendangan bebas langsung.

Kapten timnas basket Prancis itu diperkirakan akan kembali bergabung bersama "Les Bleus" pada akhir Agustus mendatang, ketika ia menjalani dua pertandingan persahabatan melawan Serbia, sebelum melanjutkan perjalanan babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2027.

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