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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Berselisih 28 tahun, catatan langka tempatkan Henderson dalam sejarah Premier League

Chelsea vs AFC Bournemouth
Chelsea
AFC Bournemouth
Premier League
J. Henderson
E. Heskey
Inggris

Tampil memukau pada laga pertama sebagai starter di Stamford Bridge

Jordan Henderson meraih awal yang sempurna pada laga pertamanya sebagai pemain inti di Stamford Bridge di Liga Premier Inggris, setelah mencetak gol dan memberikan assist pada menit-menit awal melawan Bournemouth.

Henderson membawa Chelsea unggul hanya dua menit setelah dimulainya laga melawan Bournemouth pada pekan keenam Liga Premier Inggris, Sabtu, kemudian pada menit berikutnya ia menciptakan gol kedua untuk Morgan Rogers.

Henderson, yang pindah ke Chelsea pada bursa transfer musim panas lalu, mencatatkan rekor pribadi langka yang sebelumnya hanya pernah dicapai oleh mantan bintang Liverpool dan Leicester City, Emile Heskey.

Menurut jaringan Opta, Henderson melawan Bournemouth hari ini, dan sebelumnya Emile Heskey dengan seragam Leicester City melawan Derby County pada April 1998, adalah pemain tercepat yang mencetak gol dan memberikan assist dalam dua menit pertama sebuah pertandingan dalam sejarah Liga Premier Inggris.

Henderson pindah ke Chelsea musim panas lalu secara gratis, setelah menghabiskan musim lalu bersama Brentford, dan ia masuk dalam skuad Inggris di Piala Dunia 2026.

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